Huittinen GO eSports on uniikki kuntosali, sillä sen yläkerrasta löytyy peliluola e-urheilua varten. Kehonrakentajana kilpaillut yrittäjä Esa Akkanen on itsekin pelannut videopelejä pienestä pitäen – ja pohtii, että ihmisten mielikuvat e-urheilijoiden elintavoista voivat olla vanhentuneita.