Kevät Yhdysvalloissa näytti Väinö Mäkelälle, kuinka paljon töitä on vielä tehtävä, jotta saavuttaa unelmansa.

Helsinki

Frisbeegolfin räjähdysmäinen kasvu Suomessa on poikinut kymmenientuhansien harrastajien lisäksi tukun ammattipelaajia. Kahden koronakauden aikana kotimainen kilpailu äityi aivan uudelle tasolle, ja Niklas Anttilan sekä Henna Blomroosin Euroopan mestaruudet sementoivat Suomen vähintäänkin lajin kakkosmaaksi.

Kun maaliskuussa päästiin viimein porukalla Yhdysvaltoihin pelaamaan, odotukset asetettiin korkealle, mutta niitä ei ole saavutettu. Yhdeksällä suomalaisella on tällä kaudella yhteensä 54 starttia ja vain kaksi palkintopallipaikkaa. Sen sijaan esimerkiksi 40:n ulkopuolelle on jääty 26 kertaa.

Nelinkertainen Pro Tour -voittaja, hallitseva Suomen mestari Väinö Mäkelä epäilee, että koronakupla nosti riman liian korkealle.

”Kun pelasimme vain Suomessa ja nostimme tasoa, syntyi käsitys, että pärjäisimme jenkeille viikonlopusta toiseen”, Mäkelä kertoo.

Tasaisuus ennen kaikkea

Jyväskyläläislähtöinen Mäkelä, 23, saavutti vappuna uransa parhaan sijoituksen rapakon takana, kun hän ylsi Yhdysvaltojen-kiertueen osakilpailussa kolmanneksi. Muuten hän ei ole mahtunut 20 parhaan joukkoon.

Frisbeegolfliiton toiminnanjohtajan Tapani Aulun mielestä taso on vaihdellut liikaa, jotta voisi vakiinnuttaa paikan lajin absoluuttisella huipulla.

”Suomalaisten parhaat kisat ja kierrokset ovat aivan kärjen tasolla, mutta tasaisuutta ei ole saavutettu”, Aulu huomauttaa.

Suurin ero lajin ykkösmaan ja Suomen välillä lienee rajoitettu mahdollisuus harjoitella ympärivuotisesti. Mäkelä ja kumppanit kävivät parikin kertaa Espanjan lämmössä teroittamassa peliään, mutta se ei riitä, jos haluaa olla paras.

”Väitän, että ainakaan miehissä ei ole mahdollista, että suomalainen voittaa MM-kultaa, jos viettää harjoituskauden kotimaassa”, Mäkelä sanoo.

”Yhdysvaltalaisten kilpailukulttuuri on ihan eri tasolla. Heillä on kovempi taso, ja he puristavat koko vuoden kisoja viikonlopusta toiseen, joten takana on runsaasti enemmän kilpailutoistoja”, hän jatkaa.

Henkimaailman tärkeys

Ammattilaisuus on nuoren heittäjän unelma, mutta Mäkelä kokee, että arki Yhdysvaltojen kisakaudella on rankempaa kuin oli odottanut.

”Oli sekä fyysisesti että psyykkisesti raskasta. Kisaviikko alkaa tiistaina, viikonloppuna on turnaus ja maanantaina lähdetään seuraavaan osavaltioon. Luulisi, että autossa pystyy rentoutumaan, mutta se on vain ylimääräinen stressitekijä”, hän avaa.

Aulun mukaan liitto on pyrkinyt tukemaan ammattipelaajien henkistä valmistautumista, sillä huippu-urheilussa jokaisen osa-alueen on toimittava. Mäkelä on hyödyntänyt tätä ja nostaa henkisen vahvuuden tärkeysjärjestyksen yläpäähän.

”Jos saa mentaliteetin kohdalleen, niin jokaiselta suomalaiselta voi loppukaudella odottaa sijoituksia kansainvälisissä kisoissa kymmenen parhaan joukkoon”, Mäkelä uskoo.

Heinäkuun lopulla Nokialla pelataan Euroopan avoimet, missä on ensimmäistä kertaa eurooppalaisessa frisbeegolfkilpailussa kuusinumeroinen palkintopotti. Kaikki maailman parhaat ovat mukana, ja on pystyttävä näyttämään, ettei suomalainen frisbeegolf polje paikallaan.