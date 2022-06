Porilaiskasvatti tähtää seuraavaksi Kuortaneen GP-kisaan, joka pidetään tulevana lauantaina.

Aitajuoksija Nooralotta Nezirin takaiskut jatkuvat, sillä hän joutuu jättämään kauden kotimaisen kärkitapahtuman eli Paavo Nurmi Gamesin väliin, kertoo Iltalehti.

”Nyt mennään päivä kerrallaan”, koronavirustartunnan hiljattain saanut urheilija kommentoi Iltalehden haastattelussa.

Jyväskylän Kenttäurheilijoita edustava Neziri oli keskustellut asiasta valmentajansa Philipp Unfriedin kanssa ennen kuin teki päätöksensä sunnuntai-iltana.

Paavo Nurmi Games kisataan Turussa tiistaina.

Neziri aikoo kuitenkin kilpailla vielä tällä viikolla, sillä seuraavaksi hän tähtää Kuortaneen GP-kisaan, joka on luvassa lauantaina.

Turun Paavo Nurmi Gamesissa nähdään näin ollen kolme satakuntalaisurheilijaa, sillä Kankaanpään seudun Leiskun pikajuoksija Jasper Leppäkankaan lisäksi juoksuradalla kilpailevat saman seuran aitajuoksija Pyry Santahuhta sekä Porin Yleisurheilun pikajuoksija Pirkitta Marjanen.

Leppäkangas ja Marjanen matkaavat sata metriä ja Santahuhta 110 metriä.

Miesten satasen kärkinimi Turussa on Ghanan Benjamin Azamati, joka juoksi kovan ennätyksensä 9,90 maaliskuussa. Se on samalla Ghanan ennätys ja kauden neljänneksi paras tulos maailmassa. Leiskun Leppäkankaan ennätys on 10,89 ja kauden paras 11,15.

Naisten satasen ykköstähti tulee puolestaan Isosta-Britanniasta ja on Daryll Neita, jonka ennätys on 10,93 ja kauden paras 11,12. Porilaisen Marjasen ennätys on 11,75 ja kauden paras 12,07.

Miesten pika-aidoissa kärkinimi on Andy Pozzi, joka tulee niin ikään Isosta-Britanniasta. Pozzin ennätys on 13,14 ja kauden paras 13,28. Kankaanpään Santahuhdan ennätys on puolestaan 14,42. Sunnuntain Porin Yleisurheilu Gamesissa hän juoksi matkan aikaan 14,76.