Bukarestissa kaikki hyvin – ”Näissä peleissä kotietu on iso juttu”

Huuhkajat ovat valmiina kohtaamaan Romanian.

”Kotonaan joukkue on varmasti kovassa iskussa”, pohtii Huuhkajien laitapakki Jere Uronen.

STT, Helsinki/Bukarest

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa lauantai-iltana Kansojen liigan ottelussa Romanian. Bukarestissa pelattavaan maaotteluun Suomi marssii hyvissä tunnelmissa, vaikkakin kokoonpanoon tulee muutoksia.

Hyökkääjä Marcus Forss ja laitapelaaja Lassi Lappalainen jäävät tällä kertaa sivuun. Tiistain Montenegro-ottelussa Forss loukkasi jalkansa, eikä hän ole vielä pelikuntoinen, ja Lappalainen jää ryhmästä pois sairastuttuaan koronaan.

Muut mahdolliset muutokset joukkueen kokoonpanoon selvinnevät lauantaina. Perjantaina Suomen joukkue lähti tutustumaan Bukarestin harjoitustiloihin ja ottamaan tuntumaa pelikenttään.

Romaniaa ei saa aliarvioida

Romanian alku Kansojen liigassa on ollut heikko. Joukkue on hävinnyt molemmat vierasottelunsa, Bosnia-Hertsegovinalle 0–1 ja Montenegrolle 0–2. Huuhkajissa Romanian taidot tiedetään, ja tiimissä on tehty kovasti töitä ja analysoitu vastustajia.

”Näissä peleissä kotietu on iso juttu. Tiedämme, että Romanialla on ollut heikko alku, mutta kotonaan joukkue on varmasti kovassa iskussa”, tuumi Huuhkajien laitapakkina häärivä Jere Uronen.

Samalla Uronen kertoi, että Huuhkajissa joka otteluun vaihdetaan jokin pieni taktinen jippo, jotta vastustajien on vaikeaa tai ainakin hankalampaa analysoida Huuhkajien pelaamista.

Scouttaaminen on taitolaji

Huuhkajien valmennus on häärinyt kiireisenä. Edellisten koitosten onnistumiset ja epäonnistumiset on summattu yhteen. Videoita ja analyyseja on pyöritelty paljon.

”Liityin Huuhkajien valmennukseen vuonna 2017, mutta sen jälkeen toimenkuvani on muuttunut paljon koronan takia. Tarkoituksena oli tarkkailla joukkueita ja niiden otteluita paikan päällä, kertoo Huuhkajien scouttaajaksi palkattu Toni Korkeakunnas, joka tuli joukkueeseen tarkkailemaan vastustajien otteita.”

”Kyllä meillä paikan päälläkin peleissä jonkun olisi hyvä olla. Onneksi maat ovat keskenään sopineet videomateriaalin vaihdosta, niin ei tarvitse matkustella enää niin paljoa”, Korkeakunnas summaa.

Lauantain Romania–Suomi-peli määrittelee paljon Suomen tulevia Kansojen liigan otteluita. Voitolla Romaniasta Suomi parantaisi asemaansa lohkovoitosta kamppailtaessa.

Suomi avasi Kansojen liigan B-liigan neloslohkonsa viime lauantaina 1–1-kotitasapelillä Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. Montenegron Suomi kaatoi Joel Pohjanpalon maaleilla 2–0.

Huuhkajat kohtaa Kansojen liigassa vielä lauantain jälkeen Bosnia-Hertsegovinan Zenicassa tiistaina 14. kesäkuuta. Lohkovoitolla Suomi nousisi A-liigaan.