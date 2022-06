Viimeksi suosikkina pettänyt Sobel Conway on nyt kierroksen maistuvin yllättäjäkandidaatti

Jyväskylän T75-kierros on pelillisesti herkullisen oloinen ja ideoita on tarjolla lähes joka lähtöön. Päätöskohteessa nähdään, miten lyhyt on pelikansan muisti. Sobel Conway oli viikko sitten Kajaanin T75-kierroksella pelisuosikki. Ruuna ei tuolloin ollut parhaimmillaan, vaan taipui keulasta kolmanneksi. Hevosen kyvyt tai silloin hyväksi ennakoitu vire eivät yhdestä epäonnistumisesta viikossa muuksi muutu.

Silti Sobel Conway on nyt mainiolta lähtöpaikaltaan käytännössä kokonaan unohdettu yhden kolmossijansa jälkeen. Kun ruunalta vielä raapaistaan tähän starttiin kaikki kengät pois, ja juoksupaikkakin tullee olemaan johtavan Next Directionin kannassa, niin mitättömässä peliosuudessa, joka oli vihjeen laadintahetkellä viisi prosenttia, ei ole oikein mitään järkeä. Itse lasken Sobel Conwayn ykkösradalta nyt lähdön voittajasuosikkeihin.

Edelleen kannattaa huomioida, että Jyväskylässä on käytössä open stretch, jota pitkin hevoset pääsevät loppusuoralla kirimään sisäkauttakin. Tämä avaa Sobel Conwaylle nyt käytännössä varmasti lopussa kirimahdollisuuden. Itse otankin päätöskohteessa voimakkaasti kantaa sekä keulaan avaavan Next Directionin että sen selässä todennäköisesti juoksevan Sobel Conwayn puolesta.

Kuudennessa kohteessa annan painoa pelisuosikki Wertin kuskinmuutokselle. Valmentaja Jani Ruotsalaisen vaihtuminen Hannu Torviseen voi tuoda aloittelevaan varsaan yllättävänkin paljon lisävirtaa. Juoksuradalta Wertti päässee hyviin asemiin ja uskon oriin olevan tässä lähellä voittoa ja se kelpaa ideavarmaksi.

Kierroksen toinen varmaehdokas on kolmannen kohteen Parvelan Retu. Parin edellisen startin laukat ovat pelottaneet tässä veikkaajia varmistusten tielle ja Parvelan Retun peliosuus näyttää jäävän liian matalaksi. Itse uskon Parvelan Retun pääsevän nyt takarivistä ravilla matkaan. Viimeaikaisten esitysten perusteella Retu ohittaa Jyväskylän pitkällä loppusuoralla ehjällä juoksulla kaikki vastustajansa.

Avauskohteeseen on luvassa tulinen ja raju alkukiihdytys. Näen sen mahdollistavan nyt myös lähdön vähiten pelattujen hevosten menestymisen.

Kaikki vain muutamalla prosentilla pelatut osallistujat ovat avauskohteessa hyviä hakuja. Neljännessä kohteessa pelisuosikki Panthera on ainakin alustavasti aivan liikaa luotettu; myös tähän kannattaa ottaa varmistuksia. Viidennen kohteen mahdollinen yllättäjä on viimeksi Vermossa pitkällä matkalla loistanut Explosive Secret.