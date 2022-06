Porilaisen Jesse Urholinin ja latvialaisen Madars Fleminasin ottelu järjestetään Lontoossa perjantaina 22. heinäkuuta.

Porilainen Jesse Urholin on voittanut joka ikisen ottelunsa vapaaotteluhäkissä.

Porilaisen ammattilaisvapaaottelijan Jesse Urholinin uskomaton voittoputki on katkolla seuraavan kerran puolentoista kuukauden kuluttua.

Urholin, 33, saa seuraavassa ottelussaan vastaansa latvialaisen Madars Fleminasin, 34, ja koitos nähdään Cage Warriorsin tapahtumassa Lontoossa perjantaina 22. heinäkuuta.

Ottelu järjestetään tuttuun tapaan välisarjassa eli alle 77,1 kilon painoluokassa, jossa Urholin on käynyt neljä edellistä otteluaan.

Urholin (8–0–0) on voittanut otteluistaan jokaisen, kun taas latvialaisella Fleminasilla (9–3–0) on takanaan kolme häviötä, joista jokaisen ottelija on kärsinyt tämän vuosikymmenen puolella.

Fleminas on otellut Cage Warriorsissa pidempään kuin Urholin, sillä latvialainen teki debyyttinsä brittipromootiossa jo helmikuussa 2019. Porilaiskamppailijan Cage Warriors -debyytti nähtiin sen sijaan kesäkuussa 2020.

Latvialainen Fleminas on niittänyt menestystä eritoten nyrkeillään. Hänen otteluhistoriastaan löytyy kolme tyrmäysvoittoa ja vain yksi voitto luovutusotteella.

Urholinin valttikorttina on puolestaan ollut erinomainen painitausta, mutta porilainenkaan ei suinkaan kalpene pystyottelussa.

Urholinin tavoin myös Fleminas astelee otteluun voitto taskussaan, sillä latvialainen sai lyönneillään voiton walesilaisesta Oban Elliotista Cage Warriorsin ottelussa viime vuoden joulukuussa.

Urholinin edellinen ottelu päättyi sekin lyönteihin, kun porilainen takoi kreikkalaisen John Palaiologosin kanveesiin Cage Warriorsissa viime vuoden lokakuussa.

Heinäkuinen ottelu on erittäin tärkeä Urholinin tulevaisuuden kannalta, sillä porilainen haluaa Cage Warriorsin välisarjan mestariksi ja on sanonut lähtevänsä muualle, jos ei saa seuraavan koitoksensa jälkeen ottelua promootion mestaruudesta.

Jos Urholin päihittää Fleminasin, porilaisella on entistä parempi neuvotteluasema tulevaisuudessa.