Maalivahti Milla-Maj Majasaari jäi valintojen ulkopuolelle.

Helsinki

Naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Anna Signeul julkisti kokeneen ja odotetun Suomen joukkueen heinäkuussa pelattavaan EM-lopputurnaukseen. Suomi kohtaa Milton Keynesissä alkulohkossaan Espanjan, Tanskan ja Saksan.

Suomi pelaa avausottelunsa Espanjaa vastaan perjantaina 8. heinäkuuta.

Signeul kertoi, että loukkaantumisista kärsineet hyökkääjät Linda Sällström ja Amanda Rantanen ovat paranemassa EM-kisoihin mennessä. Takareiden rasitusvammasta kärsinyt Sällström on jo pelannut loukkaantumisensa jälkeen 90-minuuttisia Ruotsin liigassa. Rantasen ranne murtui, ja se leikattiin toukokuun lopussa.

”Hän voi harjoitella, seuraamme häntä, ja jos kaikki menee hyvin, hän pelaa EM-kisoissa”, Signeul kommentoi.

Signeul luonnehti joukkueen valintaa vaikeaksi.

”Pelaajat on valittu joukkueeseen heidän kokemuksensa ja esityksiensä perusteella sekä maa- että seurajoukkueissa. On tärkeää, että meillä on monikäyttöisiä pelaajia, jotka pystyvät pelaamaan useilla pelipaikoilla. Lopulliset valinnat on tehty yhdessä valmennusjohdon kanssa. Tuo prosessi on ollut totta kai vaikea, mutta myös vääjäämätön osa huippu-urheilua. Arvostamme suuresti jokaisen pelaajan panosta kisapaikan saavuttamisessa”, päävalmentaja Signeul kommentoi.

Suomen joukkue kokoontuu maanantaina 20. kesäkuuta. Helmarit kohtaa vielä Japanin Turussa 27.6. ja Hollannin Enschedessä 2.7. ennen EM-lopputurnausta.

”Kohtaamme valmistavissa otteluissa kaksi huipputason joukkuetta. Ottelut Japania ja Hollantia ovat tärkeitä, koska pääsemme pelaamaan kovatasoisia vastustajia vastaan. Pelaajien tulee olla valmiita samaan myös Englannissa, koska lohkomme on äärimmäisen kova haaste – odotamme sitä kuitenkin innolla”, Signeul kertoi.

Suomen joukkue

Maalivahdit:

1 Katriina Talaslahti, FC Fleury 91

12 Anna Tamminen, Hammarby IF

23 Tinja-Riikka Korpela, Tottenham Hotspur FC

Puolustus:

2 Elli Pikkujämsä, KIF Örebro

3 Tuija Hyyrynen, Juventus FC

5 Emma Koivisto, Brighton & Hove Albion

6 Anna Auvinen, UC Sampdoria

11 Nora Heroum, SS Lazio

15 Natalia Kuikka, Portland Thorns

16 Anna Westerlund, Åland United

Keskikenttä ja hyökkäys:

4 Ria Öling, FC Rosengård

7 Adelina Engman, Hammary IF

8 Olga Ahtinen, Linköping FC

9 Juliette Kemppi, IFK Kalmar

10 Emmi Alanen, Kristiandstad DFF

13 Jenny Danielsson, AIK

14 Heidi Kollanen, KIF Örebro

17 Sanni Franssi, Real Sociedad

18 Linda Sällström, Vittsjö GIK

19 Essi Sainio, HJK

20 Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

21 Amanda Rantanen, KIF Örebro

22 Jutta Rantala, Vittsjö GIK