Porvoolaisen FC Futuran Cherif Ndiaye syyllistyi väkivaltaiseen tekoon pukukoppialueella.

Jalkapallon Kakkosessa tapahtui 21. toukokuuta väkivaltainen teko, kun porvoolaisen FC Futuran Cherif Ndiaye löi pukukoppialueella vastapuolen pelaajaa kasvoihin niin, että tämän silmäkulma aukesi.

Ennen välikohtausta Ndiaye, 30, oltiin ajettu Futuran ja Jipon välisessä ottelussa ulos epäasiallisesta kielenkäytöstä.

Palloliiton kurinpitovaliokunta on nyt määrännyt senegalilaiselle seitsemän ottelun lisäpelikiellon ottelun jälkeisistä tapahtumista. Punainen kortti aiheutti jo valmiiksi kahden ottelun pannan.

Asiasta on aloitettu myös esitutkinta, jossa Ndiayeta epäillään pahoinpitelystä.

Futura on purkanut Ndiayen pelaajasopimuksen.

Ndiaye ei ole vastineessaan kiistänyt lyömistä. Asiassa ei ole myöskään esitetty, että häntä kohtaan olisi kohdistettu väkivaltaa, joka olisi oikeuttanut itsepuolustukseen.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että pelaajan menettelyä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä erittäin vakavana ja törkeänä rangaistusmääräysten rikkomuksena.

”Ndiayen menettely on ollut väkivaltaista ja epäurheilijamaista sekä muutenkin erittäin moitittavaa. Ankaroittavana seikkana huomioidaan se, että väkivaltainen teko on tapahtunut ottelun jälkeen, ja näin ollen tekoa on pidettävä tahallisena ja pelitilanteesta täysin irrallisena. Sen ilmeisenä tarkoituksena on ollut satuttaa vastustajaa”, Palloliiton kurinpitovaliokunta toteaa tiedotteessaan.