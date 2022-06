Kansainvälisiin kilpailuihin viime viikonloppuna osallistunut Wilhelmiina Poikkeus kertoo harrastajamäärien kasvaneen viime vuosina.

Pori

Valtakunnallinen Avant Trophy -kilpailusarjan ensimmäinen osakilpailu käynnistyy Porissa tulevana viikonloppuna. Raviradalla kilpaillaan kenttäratsastuksen maastoestekokeessa.

Kilpailu on historiallinen, sillä sellainen järjestetään ensimmäistä kertaa Porin raviradalla.

Porilaisista ratsastajista kansainvälisellä tasolla on kilpaillut Wilhelmiina Poikkeus. Vahvasti järjestelytyössä mukana ollut Poikkeus joutuu valitettavasti jättämään kilpailut väliin, sillä hevoselle tuli allerginen reaktio. Lääkitys aiheutti karenssin, minkä takia peruuntuu osallistuminen vielä seuraaviinkin kilpailuihin.

”Olisi ollut todella hienoa päästä kilpailemaan, kun kisat olivat kerrankin täällä. Yleensä lähimmät ovat olleet Niinisalossa. Yyterissä on ollut kenttäratsastuksen SM-kisat 1980-luvulla, sen jälkeen mitään vastaavaa ei olla nähty Porissa”, Poikkeus kertoo.

”Juuri viime viikonloppuna olin kansainvälisissä kilpailuissa Ruotsissa ja yritin sielläkin markkinoida tätä tapahtumaa ja hankkia lisää suomalaisia kilpailijoita mukaan.”

Vaikka Poikkeuksen kisat peruuntuivat, hän pääsee kilpailualueelle mukaan viikonloppuna.

”9-vuotias tyttöni osallistuu kilpailuun pienellä ponillaan, joten olen siellä valmennushommissa.”

Veera Manninen on mukana senioreiden EM-kilpailuissa ensi vuonna.

Paikalle saapuu Suomen kärkinimiä, ja kirkkaimpina tähtinä nähdään kansainvälisestikin menestyneet Veera Manninen ja Axel Lindberg. Ensimmäistä kauttaan senioriratsastajana kilpaileva Manninen, 22, tavoittelee paikkaa vuoden 2024 olympialaisissa.

Siirtyminen senioriratsastajaksi tarkoittaa myös vastuksen kovenemista. Samoissa kilpailuissa on usein mukana maailman menestyneimpiä ratsastajia.

Nuorten EM-kisoissa Ruotsissa hän oli seitsemäs. Mannisen ykköshevonen, ruuna Sir Greg, puuttuu kuitenkin viikonlopun kilpailuista, sillä se valmistautuu kansainvälisiin koitoksiin.

Pari viikkoa sitten Puolassa Manninen nappasi paikan ensi vuonna järjestettäviin senioreiden EM-kilpailuihin.

Vuonna 1998 syntynyt Lindberg on vuoden 2017 Pohjoismaiden mestari, joka on nähty myös EM-kisoissa. Avant Trophyssä Lindberg on saavuttanut menestystä viime vuonna, jolloin hän voitti 6–7-vuotiaiden sarjan Quelle Bonnen kanssa ja oli Bonapartis-ratsulla toisena.

17-vuotias Arvi Martikainen on tullut tunnetuksi rastastuksen lisäksi somevaikuttajana ja Suomen nuorimpana yrittäjänä. Korujen valmistuksen ja myynnin lisäksi Martikainen on kiertänyt luennoimassa esimerkiksi koulukiusaamisesta.

Kaudella 2021 hän voitti junioreiden Suomen mestaruuden Lempäälässä. Porissa hän kilpailee nuorella Kyrö Concertolla tulevaisuuden lupaus -luokassa sekä Avant-osakilpailussa.

Poikkeus mainitsee harrastajamäärien kasvaneen viime vuosina. Porissa maastoesteratsastuksen tapahtumasta halutaan tehdä perinne.

”Kynnys osallistua on madaltanut, kahden vuoden aikana harrajastamäärä on kasvanut valtavasti. Mukana on todella paljon junioreita, ja kaikilla on mahdollisuus onnistua. Varsinkin nuoria ponityttöjä on paljon.”

”Aiemmin maastoesteratsastus on liittynyt vahvasti armeijakulttuuriin, ja nyt on tarkoitus saada siitä koko perheen tapahtuma. Puitteet kilpailulle on rakennettu hienoon kuntoon, ja on kiva, että raviradalla tarjotaan muutakin kuin pelkkiä ravikilpailuja”, Poikkeus toteaa.

Poikkeuksen lisäksi ei porilaisia ratsastajia nähdä kansainvälisissä kilpailuissa tällä hetkellä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita lajin vähäistä suosiota, sillä alueellisissa ja kansallisissa luokissa paikallisväriä on runsaasti radalla. Samoin lapsia on mukana harrajastatason kilpailuissa.

Kilpailut on mahdollista nähdä myös, jos on estynyt pääsemään paikalle. Satakunnan Kansa nimittäin näyttää harvinaislaatuisen ja näyttävän tapahtuman suorana lähetyksenä alusta loppuun niin perjantaina kuin lauantainakin. Lähetykset ovat osoitteessa satakunnankansa.fi/live

Suora lähetys on perjantaina 10. kesäkuuta kello 15.30–20 ja lauantaina 11. kesäkuuta kello 12–18.

Axel Lindberg menestyi viime vuoden Avant Trophyssä. Arkistokuvassa hän kilpailee My Laptopin kanssa.

