Viisi Musan Salaman pelaajaa sai kutsun Suomen naisten futsalmaajoukkueen otteluleirille, joka pidetään Kroatiassa kesäkuussa.

Futsalin naisten Suomen mestaruuden kahdesti peräkkäin voittaneen Musan Salaman tähtipelaajat ovat matkalla kohti lajin EM-karsintoja.

Palloliitto tiedotti maanantaina, että joukkueen maalivahti Siiri Lilja sekä kenttäpelaajat Anni-Elina Luotonen, Elina Setälä, Jasmin Ylikraka ja Netta Hannula tulevat osallistumaan Suomen naisten futsalmaajoukkueen otteluleirille, joka pidetään Kroatiassa 19.–27. kesäkuuta.

Porilaisten määrä on suuri, sillä kaikkiaan leirillä on kolme maalivahtia ja 16 kenttäpelaajaa. MuSan pelaajien osuus on siis yli 26 prosenttia koko kokoonpanosta.

Otteluleirillä on tarkoitus pelata maaotteluita, ja leirin tarkoituksena on valmistautua syksyn EM-karsintoja varten.