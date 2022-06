750 000 euron avustus oli suurin mahdollinen summa. Palloiluhallin hinta on yli 25 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmansa vuosille 2022–2025. Avustuksia jaetaan ympäri Suomen yhteensä 28 miljoonaa euroa.

Satakunnassa ainoa tukea saava kohde on Isomäen palloiluhalli, jolle on myönnetty 750 000 euron avustus. Summa on merkitty vuodelle 2022.

Rahoitussuunnitelma tarkistetaan vuosittain kattamaan seuraavat neljä vuotta ja sitä päivitetään tarvittaessa. Rahoitussuunnitelma on tehty sillä edellytyksellä, että eduskunta osoittaa liikuntapaikkarakentamisen riittävät määrärahat vuosina 2022–2025.

Hankekohtainen avustuksen määrä on 30 prosenttia arvioiduista kustannuksista, ei kuitenkaan enempää kuin 750 000 euroa. Kansainväliset mitat ja vaatimukset täyttävä 3 000 katsojaa vetävä Porin palloiluhalli saa siis suurimman mahdollisen avustuksen.

Summa ei ole kuitenkaan erityisen iso osa sen kustannuksesta. Hankkeen hinnan arvioidaan tällä hetkellä olevan yli 25 miljoonaa euroa. Porin urheilukeskukseen suunnitellun palloiluhallin käyttöönotto pitäisi tapahtua nykytietojen mukaan vuonna 2024.