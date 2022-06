Huuhkajien ottelun jälkeinen tasapelipettymys nollattiin nopeasti – katseet on jo kohti Montenegroa

Suomalais-hollantilainen Thomas Lam pelasi junnuna jalkapallon rinnalla myös jääkiekkoa.

Helsinki

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen eli tutummin Huuhkajien välipäivä sujui sunnuntaina rattoisasti. Tasapelipettymys oli nollattu ja mietteet siirretty jo tiistain Montenegro-matsiin.

”Kyllä tunnelma oli joukkueessa tosi pettynyt 1–1 tasurin jälkeen, kertoo ottelun 61. peliminuutilla kentälle vaihdettu puolustava keskikenttäpelaaja Thomas Lam.”

Omaa tekemistään kotiottelussa Bosnia-Hertsegovina vastaan Lam pitää ihan hyvänä.

”Aina tietysti voi parantaa. On vaikeaa tulla sisään kesken matsin. Ottelun lopussa me keskityttiin liikaa puolustamaan ja annettiin vastustajan näyttää hyvältä. Boksissa ne pääsivät ylivoima-asetelmaan ja tekivät sen maalin”, Lam toteaa.

Hollannin lahja Suomelle

Mikään itsestäänselvyys ei ole, että 28-vuotias Lam pelaa Suomen jalkapallomaajoukkueessa. Kaksoiskansalaisuuden omaava suomalais-hollantilainen pelaaja pelasi junnuna jalkapallon rinnalla myös jääkiekkoa. Kymmenvuotiaana tuli esille lajivalinta, tunnetuin seurauksin. Suomen maajoukkuerinkiin Lam hivuttautui vahingossa.

”Olin 14-vuotias, kun tulimme äidin ja veljen kanssa lomalle Suomeen. Asuimme tuolloin Amsterdamissa.”

Lamin äiti vei pojan Eerikkilän futisleirille, josta nuorukainen skoutattiin maajoukkueen matkaan. Ensimmäisen maaottelunsa Lam muistelee pelanneensa Turun Kupittaalla Viroa vastaan.

”Junnuna pelasin kärjessä ja toisinaan kymppipaikkaa. Joukkuekaverin loukkaannuttua valmentaja siirsi minut hänen paikalleen keskuspuolustajaksi. Olin niin hyvä, että sain jäädä sille paikalle”, Lam muistelee naureskellen.

Kehonhuoltoa ja korttirinkiä

Huuhkajien ottelun jälkeinen tasapelipettymys nollattiin nopeasti. Valmennus kävi videolta läpi pelin käännekohdat ja otteluiden välipäivänä joukkue on keskittynyt kehonhuoltoon.

Vapaa-aika kuluu usein korttiringeissä tai jotain kivaa yhdessä puuhaten. Pääosin joukkue viettää aikansa majoituksessa, mutta välillä pelaajat saattavat pistäytyä syömään johonkin ruokaravintolaan.

Huuhkajien tahti on kova, sillä yhteentoista päivään mahtuu neljä maaottelua. Tiistaina joukkue kohtaa kotonaan Montenegron.

”Ne pelaajat, jotka eilen pelasivat, ovat tänään palautelleet ja huoltaneet kehoaan. Pelaajaringissä on 27 pelaajaa, joten osa on käynyt tänään treenaamassa Töölössä, kertoo Huuhkajien valmennuksesta Mika Nurmela. Tiimissä on yhteenkuuluvuuden tunnetta ja loistava henki.”

”Viihdymme hyvin yhdessä, ja uudet pelaajat pääsevät nopeasti sisään joukkueeseen. Päävalmentaja Markku Kanerva on loistava johtaja ja ihmisläheinen valmentaja. Huuhkajissa on hyvä olla”, iloitsee Nurmela.

Tiistaina Huuhkajat kohtaa Montenegron.