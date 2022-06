Musan Salama taisteli voitosta kirjaimellisesti viimeisille sekunneille asti.

Musan Salaman taktiikka toimi lähes koko ottelun ajan mainiosti Kakkosen vierasottelussa Tampereella sunnuntaina.

Ilveksen kakkosjoukkue hallitsi palloa aavistuksen verran porilaisia enemmän, mutta parhaimmille maalipaikoille kotijoukkue ei montaa kertaa päässyt.

Yksi mainio veto kohti MuSan maalia riitti kääntämään porilaisten käsissä jo olleen voiton 1–1 (0–0) -tasapeliksi. Noel Hasan tasoitusmaali pelin viimeiseksi tapahtumaksi yliajalla. Tasapelissä on vahvasti tappion makua.

Salaman parhaita pelaajia oli Jordan Faria, jonka mainiosta noususta lähti käyntiin porilaisjoukkueen maali.

Farian oivallukset päättyivät kulmapotkuun, jonka jälkitilanteesta hän itse pääsi keskittämään Jussi-Pekka Rämän osuman.

Erityisen hieno kamppailu oli MuSan Matias Sallilalle, joka on TPV:ssä pelannut Kakkosta 2010-luvun alkupuolella.

Sunnuntain kamppailujen jälkeen porilaisjoukkueiden asetelma Kakkosen B-lohkon sarjataulukossa säilyi ennallaan. MuSa on kahdeksantena seitsemällä sarjapisteellään. FC Jazz puolestaan on taulukossa viidentenä, sillä pisteitä on kertynyt kymmenen.

Tamperelaiset joukkueet ovat olleet Salamalle vaikeita vastuksia. Tähän mennessä saldoksi on kertynyt kotitappio Tampere Unitedille ja vierastappio Ilves-Kissoille.