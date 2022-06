Evartti nappasi kauden kolmannen ykkössijansa.

Kajaani

Kahden edellisvuoden ravikuningas Evartti nappasi kauden kolmannen ykkössijansa Kajaanin Kavioliiga-ravien päälähdössä. Hevosen hovikuski Santtu Raitala ihasteli Evartin nopeutta ja juoksupäätä.

”Ei tilanne takasuoralla hyvältä vaikuttanut, vaikka tuntui, että meillä on ihan hyvät vetoavut kirissä. Silti oli fiilis, että kärkipari oli liikaa. Evartissa on taas tosi hyvää potkua, samaa kuin mitä viime vuonna nähtiin”, Raitala kiitteli.

Kuninkuusraveihin on aikaa reilusti alle kaksi kuukautta, joten spekulointi kauden päätavoitteen ympärillä käy jo kuumana.

”On Evartti valmis. Se on tykännyt aina siitä, kun aurinko paistaa korkealta ja on lämmin kesä. Ori on uniikki hevonen. Kaikkien vaikeuksien jälkeen jo pelkästään se, että se pystyy elämään normaalia hevosen elämään on jo kova juttu”, Raitala painotti.

Evartin valmentajan Antti Ojanperän puoliso Jutta Ihalainen oli myös Kajaanissa kiitollinen Evartin onnistumisesta. Ei pelkästään tuoreimmasta.

”Meidän päivä kirkastui Evartin ykkössijan myötä. Sydänalassa aina muljahtaa, kun Evartti on niin tärkeä hevonen meille. En voisi olla onnekkaampi, että saa tällaisen hevosen kanssa työskennellä”, Ihalainen painotti.

Toto75-kierroksella nähtiin monta pikkuyllätystä. N.P. Liitotähti vei nimiinsä tammojen kovimman volttilähdön, joten sen matka kohti kuninkuusraveja näyttää myös ruusuiselta.

Rivin aloitti Teuvo Nikulaisen valmentama Smokin Ride. Sen jälkeen oli vuorossa suosikkivoitto, sillä Antti Tupamäen tallin Vastatuuli kulki koko matkan myötäisessä puhurissa. Heti perään Rebel Rapid taisteli loppuun saakka kuin leijona, ja Edgeuptotop pamautti takajoukoista ulkokautta ykköseksi.

Lämminveristen päälähdössä nähtiin Antti Ala-Rantalan ja Farzad Bokon näytös. Härmän häjy iski maalisuoralla johtaneen Sobel Conwayn takaa 2. radalle ja päätössatasella jalka nousi ilmaan sekä hevosella että kuskilla.