Kalle Rovanperälle avautui mahdollisuus nousta viidenneksi.

Alghero

Hyundain virolaiskuljettaja Ott Tänak ajoi vakuuttavasti lauantain Sardinian MM-rallissa, kun hän rohmusi kuusi pohja-aikaa ja johtaa kilpailua 17. erikoiskokeen jälkeen. Päivän päätöspätkällä Fordin Adrien Fourmaux rysäytti pöpelikköön ja avasi Toyotan Kalle Rovanperälle mahdollisuuden nousta viidenneksi.

Fourmauxin ulosajon myötä erikoiskoe keskeytettiin hetkeksi, mutta punaiset liput aiheuttivat myös hämmennystä. Ainakin toisena olleen Fordin Craig Breenin osalta homma meni ajeluksi, kun hän joutui hidastamaan kesken kilvanajon.

”Punainen lippu on punainen lippu. On melko selvää, mitä silloin täytyy tehdä. Se on sääli, mutta asia on niin kuin se on”, aikaa odottanut Breen sanoi MM-sarjan verkkosivuilla.

Kolmantena ollut Hyundain Dani Sordo ohitti myös onnettomuuspaikan.

”Adrien ja Alex (Coria) ovat molemmat ok, eikä se ollut iso kolari”, Sordo kertoi näkemyksensä.

Tänak oli yksi niistä, joille näytettiin punaista lippua.

”Näin lipun, mutta en ollut täysin varma, mitä tapahtuu”, virolainen kertoi.

Aamulla Tänak nousi kärkeen Toyotan Esapekka Lapin ulosajon myötä, mutta todisti vauhtinsa riittävän koko päivän.

”Auto tuntui loistavalle, ja ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen pystyin jo kontrolloimaan johtoani”, Tänak summasi päivän.

Sunnuntaina ajetaan neljä erikoiskoetta.