Mestaruus oli puolalaiselle uran toinen grand slam -turnauksissa.

Pariisi/Helsinki

Puolan Iga Swiatek oli täysin omaa luokkaansa Ranskan avoimen tennisturnauksen naisten kaksinpelin loppuottelussa. Ylivoimainen maailmanlistan ykkönen kaatoi vasta 18-vuotiaan yhdysvaltalaislupauksen Cori ”Coco” Gauffin suoraan kahdessa erässä lukemin 6–1, 6–3.

Swiatek on ollut kuluneina kuukausina hurjassa vireessä. Hän on ollut kirjaimellisesti lyömätön, sillä edellinen tappio tuli helmikuussa Latvian Jelena Ostapenkoa vastaan. Sen jälkeen puolalainen on voittanut 35 peräkkäistä ottelua, joissa hän on hävinnyt yhteensä vaivaiset kuusi erää, Pariisissakin vain yhden.

Kun Alexander Zverev joutui poistumaan miesten välieristä pyörätuolissa, lajin raakuus sai suuren yleisön huomion. Swiatek on tyytyväinen, sillä hän on pystynyt pelaamaan ilman loukkaantumishuolia.

”Ei ole helppoa pysyä huippukunnossa montaa kuukautta”, puolalainen totesi tv-haastattelussa.

Finaalivoiton myötä Swiatek nousi jakamaan Venus Williamsin kanssa pisintä voittoputkea tällä vuosituhannella.

Takavuosien tennistähti Martina Navratilova hallitsee voittotilastoja mielin määrin; hänen 74 ottelun putkensa vuodelta 1984 ei ole vielä uhattuna.

Massalla Swiatek on aiempinakin vuosina pärjännyt. Hän saavutti ensimmäisen grand slam -voittonsa niin ikään Pariisissa vuonna 2020. Seuraavaksi tenniskalenterissa on vuorossa nurmikausi, eikä Swiatek ole esimerkiksi Wimbledonissa päässyt neljättä kierrosta pidemmälle. 21-vuotias supertähti joutuukin laittamaan voittoputkensa tosissaan koetukselle.

”Pysykää vahvana, sota on vielä käynnissä”

Finaalissa Swiatek otti kuskin paikan ensimmäisistä lyönneistä lähtien.

Hän aloitti ottelun kahdella murrolla ja vei avauserän tylysti vain 33 minuutissa. Gauff tuli toiseen erään vahvasti, kun hän sai murrettua Swiatekin syötön. Se ei kuitenkaan riittänyt, kun Swiatek käänsi mestarin elkein erän vähitellen itselleen ja pääsi tuulettamaan turnausvoittoa täydellä keskuskentällä.

”Olen kiitollinen koko tiimille. Jokainen palanen on loksahtanut kohdalleen, ja ansaitsemme olla täällä”, Swiatek iloitsi kenttähaastattelussa.

Läpi turnauksen puolalaisen lippalakissa oli Ukrainan lipun väreillä maalattu ruusuke, ja mestari antoi osanottonsa sodasta kärsiville.

”Haluan sanoa vielä Ukrainasta. Pysykää vahvana, sota on vielä käynnissä.”

Gauff on maailmanlistalla sijalla 20 ja oli sijoitettu turnauksessa 18:nneksi. Vaikka tappio turnauksen loppumetreillä harmitti, isänsä valmennuksessa oleva nuori nainen odottaa jo tulevia koitoksia.

”Kiitän Igaa huikeasta vastuksesta. Toivon, että tämä on meillä yksi finaali monesta ja että voitan sinut joskus”, Gauff sanoi.