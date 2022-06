Main ContentPlaceholder

Urheilu | Pesäpallo

Pallo melkein silmään, valinta Itä–Länteen ja opinnot päätökseen – Raumalta kotoisin oleva lukkari nousi huipulle Ykköspesis-joukkueessa: ”Halusin päästä kokemaan, miltä tuntuu voittaa koko homma”

Feran kasvatti Venla Tanhua on noussut Superpesiksen lukkarieliittiin. Vaasa on hänelle rakas paikka, mutta kotikaupunki on aina Rauma.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Venla Tanhua (vasemmalla) pelasi ensimmäisen Superpesis-ottelunsa siskoansa Aino Tanhuaa vastaan.

Rauma Sunnuntai 12. kesäkuuta oli koitua Vaasan Mailattarille erittäin ikäväksi päiväksi. Kotiottelu Manse PP:tä vastaan lipsahti hieman käsistä, mutta toisaalta asetelmana oli sarjanousija vastaan kovavireinen sarjakärki. Kauden suurimmalle yllättäjälle tappio ei ollut yksittäistä ottelua suurempi romahdus.