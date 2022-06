Mansaaren ajojen tuorein uhri on walesilainen Mark Purslow.

Moottoripyöräilyn TT-sarja palaa Mansaaren erikoiselle ja vaaralliselle katuradalle kahden koronapandemiavuoden jälkeen.

Harjoitusajoja ehdittiin ajaa viime sunnuntaista alkaen, kun keskiviikkoiltana tapahtui turhankin tuttu onnettomuus: walesilainen Mark Purslow kuoli onnettomuudessa katuradan erityisen nopealla osuudella, kertoo Autosport.

Purslow oli kuollessaan 29-vuotias. Hän oli kokenut kilpailija, joka oli kilpaillut Mansaarella aikaisemminkin, vuonna 2017.

Purslowsta tuli Mansaaren ajojen 261. uhri. Mansaarilla on kilpailtu moottoripyörillä vuodesta 1907 alkaen, ja siellä järjestettävät TT-ajot ovat maailman vanhin moottoripyörien kilpailu – ja samalla vaarallisin.

Radan pituus on peräti 60,3 kilometriä ja se kiertää saaren teitä pitkin. Kaikkiaan radalla on 264 mutkaa, joista useissa näkyvyys on huono puiden, pensaiden ja muun muassa kiviaitojen takia. Lisäksi tienpinta on muhkurainen.

Radalla ei ole ollenkaan turva-alueita ja esimerkiksi valotolpat ja sähköpylväät on peitetty heinäpaaleilla. Kuolemantapaukset eivät yleensä keskeytä kilpailuja. Keskiviikkona harjoitukset kuitenkin keskeytettiin Purslown kuolonkolarin takia.

Vuosina 1949–1975 kilpailu kuului moottoripyörien MM-sarjaan, mutta esimerkiksi legendaarinen Jarno Saarinen jätti Mansaarten osakilpailut väliin liian vaarallisina. Saarisen kohtaloksi koitui Monzan osakilpailu vuonna 1973.