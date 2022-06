KaMa ei ollut torstaina edes kovin lähellä voittoa Koskenkorvan Urheilijoiden vieraana.

Kankaanpään Maila ei ole miesten Superpesiksen parhaita joukkueita. Sarjassa on monta sellaista vastustajaa, joiden kanssa KaMan on yllettävä loistavaan suoritukseen, että edes yksi piste olisi otteluista otettavissa. Sarjassa on mukana myös niitä joukkueita, joita vastaan pisteiden nappaaminen pitäisi olla mahdollista.

Torstaina KaMa pelasi Koskenkorvan Urheilijoita vastaan vieraskentällä ja se oli etukäteen ajateltuna vääntö, josta jotain olisi ollut otettavissakin. KaMan voitto ei ollut kuitenkaan edes lähellä. Ottelu päättyi 2–0 (3–1, 5–2) ja KoU oli selvästi parempi joukkue.

KaMalla oli pelissä vaikeuksia erityisesti kotiuttamisessa. KoU onnistui kotiutusyrityksissään melkein 50 prosentin teholla, kun KaMa onnistui vastaavassa ainoastaan 3/11 kertaa. Kolmostilanteet menivät ottelussa kotijoukkueen eduksi 22–14. Toisen jakson viimeinen lyöntivuoro tasoitti numeroita KaMan eduksi, kun joukkue kavensi kahdella merkitykseltään pieneksi jääneellä juoksulla.

KaMasta edukseen erottuivat jokerina pelannut Teemu Rouhiainen, joka toi yhden juoksun. Juuso Vuorenmäki toi hänkin juoksun ja onnistui vaihtolyönneissä hyvin. Lukkari Henri Itävaloon KaMa ei myöskään kaatunut.

KaMa on pelannut nyt kuusi ottelua miesten Superpesiksessä ja joukkue on sarjajumbo. Saalistettuja pisteitä on kaksi.