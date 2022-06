Lähetysikkuna otteluun FC Jazz–HJS aukeaa tämän uutisen yhteyteen sunnuntaina 5.6. noin kello 18.30.

Tilaajille

Viisi ensimmäistä otteluaan jalkapallon Kakkosen B-lohkossa ilman tappioita selvittänyt FC Jazz saa sunnuntaina vieraakseen Hämeenlinnan Jalkapalloseuran. Ottelu pelataan Porin stadionilla kello 18.30 alkaen.

FC Jazz on kahdella voitollaan ja kolmella tasapelillään tasaisessa sarjassa viidennellä sijalla. HJS puolestaan on hävinnyt neljä viidestä ottelustaan ja on jakamassa sarjan viimeistä sijaa kolmella pisteellään.