Urheilu | Judo

Tasan 500 vuotta nuorempi kuin Rauma – Aulis Pihlajamäen ulkomaan matkoilta on tarttunut mukaan judo-oppeja ja myyntiartikkeleita hänen taideliikkeeseensä

Raumalaisen budourheilun grand old man on liikuttanut ihmisiä 55 vuotta. 80-vuotiaana hän on yhä perustamansa seuran päävalmentaja.

Kankaanpäässä syntynyt Aulis Pihlajamäki on raumalaisen budourheilun grand old man. Vuonna 1993 hän perusti oman dojon.

