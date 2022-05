I.M.T.-tallin tähtitamma joutuu kilpailutauolle. Asiasta uutisoi Hevosurheilu.

Suomessa syntyneiden tammojen ehdottomaan parhaimmistoon kuuluvalle Willow Pridelle tuli ikävä takaisku. I.M.T.-tallin porilaistaustainen omistaja Jyrki Ojanen on jo aiemmin kertonut, että kuluva kausi on viimeinen, jolloin Willow Pride kilpailee. Ensi keväänä se keskittyy siitokseen.

Suunnitelmien vastaisesti tammalta jää kuitenkin Suur-Hollola-ajo väliin. Tämän vuoden aikana Willow Pride ehti voittaa Seinäjoki Racen ja olla Finlandia-ajojen paras suomalainen osallistuja.

”Hevosella on rasitusvamma, jonka paraneminen kestää 2-3 kuukautta. Uusi vamma, mutta sellaisessa paikassa, jota on hoidettu säännöllisin väliajoin”, valmentaja Markku Nieminen kuvailee Hevosurheilulle.

”Ikävää tietysti, kun oli isoja lähtöjä edessä ja tähtäin erityisesti Suur-Hollola-ajossa, mutta nämä on urheilujuttuja. Willow Pride on jo aikuinen, paljon ajettu hevonen, ja tämä on vasta toinen kerta, kun se joutuu yhtään pidempään seisomaan.”