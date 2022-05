Puolivälierissä nähdään pohjoismaalaisten kohtaaminen.

Pariisi

Vasta 19-vuotias Holger Rune eteni tenniksen Ranskan avointen miesten kaksinpelin puolivälieriin voittamalla Kreikan Stefanos Tsitsipasin 7–5, 3–6, 6–3, 6–4. Tsitsipas on maailmanlistalla neljäntenä, joten sijoittamaton Rune otti komean voiton.

”Olin erittäin hermostunut ja tiesin, että häviän, jos lipeän taktiikastani”, tanskalainen Rune sanoi.

Puolivälierissä nähdään pohjoismaalaisten kohtaaminen, sillä Rune pelaa Norjan Casper Ruudia vastaan. Kahdeksanneksi sijoitettu Ruud eteni puolivälieriin voittamalla Puolan Hubert Hurkaczin 6–2, 6–3, 3–6, 6–3.

Ruud on ensimmäinen norjalainen ja Rune ensimmäinen tanskalainen miespelaaja, joka on yltänyt Ranskan avointen kaksinpelissä kahdeksan parhaan joukkoon. Puolivälierissä nähdään kaksi 19-vuotiasta miespelaajaa, sillä myös Espanjan Carlos Alcaraz on raivannut tiensä kahdeksan parhaan joukkoon.

Kuudenneksi sijoitettu Alcaraz kohtaa kolmanneksi sijoitetun Saksan Alexander Zverevin.

Naisten puolivälierissä nähdään kahden venäläisen kohtaaminen, sillä Daria Kasatkina ja Veronika Kudermetova pelaavat vastakkain.

Kasatkina voitti neljännellä kierroksella Italian Camila Giorgin selvästi 6–2, 6–2. Kudermetova kaatoi Yhdysvaltain Madison Keysin 1–6, 6–3, 6–1.

Harri Heliövaara pelaa brittiparinsa Lloyd Glasspoolin kanssa nelinpelin puolivälieränsä Intian Rohan Bopannaa ja Hollannin Matwe Middelkoopia vastaan myöhemmin tänään.