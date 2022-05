Huuhkaja-pelaajien kausi jatkuu vielä harvinaisen tiukalla Kansojen liigan rutistuksella.

Helsinki

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Teemu Pukki myöntää, että päättynyt sarjakausi Norwichissa oli yksi hänen uransa raskaimmista. Neljännen kautensa Norwichissa pelannut Pukki paukutti Valioliigassa mukavasti maaleja, mutta sarjajumboksi jääneen joukkueen putoaminen varmistui jo vappuaattona.

”Oli hankala kausi joukkueelle. Tämä on ollut varmasti yksi uran vaikeimmista kausista, oli niin paljon pelejä ja tappioita. Vaikea kausi niin henkisesti kuin fyysisestikin”, viikon verran levännyt Pukki pureskeli maajoukkueen tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Norwichin kaikkien aikojen maalintekijöiden joukkoon noussut Pukki kertoi palaavansa seuraan ensi kaudeksi. Norwich käytti suomalaisen sopimuksessa olleen option huhtikuussa.

”Sinne olen menossa preseasonille. Se on tilanne”, Pukki totesi lyhyesti.

Norwich on ollut kotkalaishyökkääjän aikana välimallin joukkue, sillä keltapaidat ovat loistaneet Mestaruussarjassa, mutta Valioliigan taso on osoittautunut seuralle kahdesti aivan liian kovaksi. Rooli ”hissijoukkueessa” on Pukin mukaan pelaajallekin raskas.

”Ei se ole helppoa pelaajalle. Kun tulee voittoja, futis on kivaa ja siitä nauttii, mutta kun ei tule, on rankkaa. Siinä on fiiliksissä isot erot. Yksi pelin suola on kuitenkin voittaminen. Se tunne, kun on saanut kolme pistettä ja pääsee juhlimaan voittoa koppiin.”

Norwich teki Valioliiga-kauden aikana vaatimattomasti 23 maalia, ja Pukki oli päättämässä tai syöttämässä näistä yli puolia. Suomalaiskärki ylsi huippusarjassa kauden 2019–20 tavoin 11 täysosumaan ja syötti lisäksi kolme maalia.

”Ennen kautta tavoite oli saada vähintään samat 11 maalia. Olen henkilökohtaisella tasolla tyytyväisempi tähän kauteen, koska edellisellä kerralla 11 maalia oli täynnä jo tammikuussa, mutta loppukausi meni plörinäksi. Sinänsä voi olla tyytyväinen, mutta joukkuepelaajana ei voi olla, kun putosimme sarjasta.”

Mestaruussarjassa Pukki on ollut hurjana kausina 2018–19 ja 2020–21. Ensimmäisellä divisioonakaudella kotkalainen mätti 29 täysosumaa, jälkimmäisellä kolme maalia vähemmän.

”Katsotaan, miltä jalat tuntuu”

Pukin ja muiden Huuhkaja-pelaajien kausi jatkuu vielä kesäkuun alussa tiukalla, peräti neljän Kansojen liigan ottelun putkella. Huuhkajat aloittaa B-divisioonan lohkon kohtaamalla Bosnia-Hertsegovinan ja Montenegron kotikentällään. Ottelut jatkuvat vieraspeleillä Romaniassa ja Bosniassa.

Huuhkajien kaikkien aikojen maalintekijä ja sadan A-maaottelun rajapyykin rikkonut Pukki odottaa päävalmentaja Markku Kanervan kierrättävän otteluissa kokoonpanoaan.

”On todella tiivis tahti ja varmasti tulee kierrätystä, koska kaikilla (pelaajilla) on pitkät kaudet takana. Katsotaan, miltä jalat tuntuu ja mitä päätöksiä ”Rive” (Kanerva) tekee”, Pukki tiivisti.

Kansojen liigan panos on kova, ja syksyllä otteluja on jäljellä enää kaksi. Lohkojen voittajat etenevät EM-karsintapudotuspeleihin, jos paikka vuoden 2024 turnaukseen ei ole vielä irronnut varsinaisista karsinnoista.