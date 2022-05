Leijonien kultajuhlat järjestetään maanantaina kello 18–20 Hakametsän parkkipaikalla. Satakunnan Kansa välittää tunnelmat suorana yhteistyössä Ilta-Sanomien kanssa noin kello 17.30 lähtien.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti historian neljännen maailman­mestaruutensa sunnuntaina Nokia-areenassa. Leijonat löi Kanadan jatkoajalla lukemin 4–3. Voittomaalin teki Sakari Manninen. Miesten maajoukkue voitti nyt ensi kertaa MM-mitalin kotikisoista.

Mestaruutta juhlitaan maanantai-iltana, kun kultajuhla järjestetään Tampereella Hakametsän jäähallin parkkialueella. Tapahtuma alkaa kello 18 ja kestää noin kello 20 asti. Yleisö saa saapua paikalle kello 17 alkaen. Satakunnan Kansa välittää juhlat suorana yhteistyössä Ilta-Sanomien kanssa noin kello 17.30 alkaen.

Kansanjuhlassa lavalla nähdään Leijonien joukkue. Juhlassa esiintyvät ainakin JVG, Vesala ja Haloo Helsinki. Leijonien maalilauluna on jo usean vuoden ajan MM-kisoissa ollut JVG:n versio kappaleesta Peto on irti, ja yhtye on esiintynyt useasti jääkiekon kultajuhlissa. Vesala on viime vuosina esittänyt kultajuhlissa Finlandian.

Hakametsän alueella ei ole yleisöpysäköintiä, minkä vuoksi paikalle kehotetaan saapumaan julkisilla.