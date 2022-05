Pesäkarhut kohtaa Roihuttaret keskiviikkona kello 18. Numerolla yksi etenevä Henna Juka on pelannut hyvän alkukauden.

Pori

Pesäkarhujen Henna Jukan kausi on alkanut mainiosti. Porilaisjoukkue on kyennyt nojaamaan kärkietenijänsä kentälle menoon. 30 yrityksestä vain kuusi on epäonnistunut. Kärkilyöntiprosentti on 81,82.

”Kunhan lyönnin ja juoksemisen saa pysymään tuossa kunnossa, lopputulos on hyvä. Juoksukunto on isossa roolissa minun hommassani”, Juka kertaa.

Etenijää ei ole liian paljon haitannut edes harjoituskauden rikkonaisuuskaan. Pelaajien sairastelut ja muut poissaolot vaikeuttivat kesään valmistautumista.

”Oli yllättävänkin helppoa päästä mukaan. Peruskunto ja monen vuoden lajitausta varmaan auttoivat siinä, että talven rikkonaisuus ei tuntunut sen enempää. Nyt kaikki on ihan kunnossa. Peli opettaa eniten, varsinkin nyt kun olemme päässeet pelaamaan normaalilla kokoonpanolla.”

Juka ei kuitenkaan ole Pesäkarhuista eniten juoksuja tuonut pelaaja. Viime kauden etenijäkuningatar Emilia Itävalo on neljässä ottelussa ehtinyt yhdeksän kertaa kotipesään, kun Jukan lukema on kuusi tuotua juoksua.

”Mitään tarkempia tilastotavoitteita en ikinä aseta itselleni”, Juka toteaa.

Kärkilyöntiprosenteissa Juka oli viime kaudella yli viisi ottelua pelanneista paras runkosarjassa.

Pesäkarhujen vieraaksi keskiviikon otteluun saapuu Roihuttaret, joka on kahden suoran tappion jälkeen saanut peliään uomiinsa. Tosin vastassa ovat olleet sarjan tyvipäähän jääneet Hyvinkään Tahko ja Pöytyän Urheilijat.

Yhdeksästä mahdollisesta pisteestä helsinkiläiset ovat kuitenkin napanneet kahdeksan.

”Roihuttaret on hyvä ulkopelijoukkue. Kärki on mainio, mutta joukkue ei muuten ole kovin nopea. Tietyissä tilanteissa yritämme esimerkiksi takapaloilla pelata heiltä jalkoja pois kentältä. Charlotta Höglund on pelannut todella hyvän alkukauden ja Camilla Höglund on tärkeässä roolissa vaihtamassa häntä heti eteenpäin”, pelinjohtaja Jarkko Pokela kertoo.

Porilaisille tutuin pelaaja on viime kauden tapaan Roihuttarissa lukkarina pelaava Pesäkarhujen kasvatti Lotta Nummikari.

Kovalyöntinen Nummikari on viidessä pelissä takonut 1+5 juoksua.

Hallitseva Suomen mestari on kamppailun suosikki, mutta sillä ei ole varaa aliarvioida viime kaudeksi Superpesikseen noussutta vierastaan.

”Fera-kotipelin jälkeen vähän keskustelimme joukkueen kanssa siitä, miten suhtaudumme pelaamiseen ja miten saamme itseluottamuksen kautta pelin kulkemaan. Henkinen puoli on helposti ladattavissa tähän viikon ainoaan otteluun”, Pokela sanoo.