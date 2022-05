Antero Mertaranta otti C Morella ilon irti Sakari Mannisen kultamaalista.

Suomen historian neljäs jääkiekon MM-kulta ratkesi sunnuntaina dramaattisella tavalla. Suomi nousi päätöserässä 0–1-tappioasemasta 3–1-johtoon, mutta Kanada kampesi tasoihin loppuhetkillä.

Mentiin jatkoajalle.

Mestaruuden tuoneen maalin iski ylivoimalla ajassa 66.42 Sakari Manninen. Leijonien ykkössentteri pamautti 4–3-voittomaalin suoraan Mikael Granlundin maukkaasta poikittaissyötöstä. Granlund keräsi loppuottelussa pisteet 2+1.

Osuma räjäytti Nokia-areenan huumaavaan pauhuun.

”Suomi on maailmanmestari! Suoooomi on maailmanmestari! Ja kuka lie, kuka lie, kuka lie: Sakari Manninen iskee Suomen neljänteen maailmanmestaruuteen! Aijjaijai, laulu raikaa”, selostajaikoni Antero Mertaranta pauhasi C Morella mestaruuden ratkettua.

Mannisen, 30, kultamaali aloitti riehakkaat juhlat paitsi Nokia-areenassa myös ympäri Suomea.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF julkaisi Twitter-tilillään videon Leijonien vaihtopenkiltä mestaruuden ratkettua.

Kaikki Leijonien pelaajat ryntäävät kentälle välittömästi. Kultasormi Jukka Jalonen halaa ensimmäiseksi maalivahtivalmentaja Kari Lehtosta ja sen jälkeen nostaa kätensä kohti Nokia-areenan kattoa.

IIHF julkaisi tilillään videon myös Leijonien räväkistä juhlista pukuhuoneessa. Videolla Harri Pesonen avaa kuohujuomapulloa Kari Tapion Olen Suomalainen -kappaleen tahdissa.

”Aika juhlia!” päivityksessä kirjoitetaan.

Leijonien kultajuhlat järjestetään Tampereen Hakametsässä maanantaina kello 18.