Solvalla

Suuret setelit jäivät pelkäksi haaveeksi suomalaisilta raviohjastajilta ja –valmentajilta Elitloppet-viikonlopun toisena kilpailupäivänä.

Lauantain suurimman rahasumman, miljoona kruunua, korjasi Harper Hanover -lähdössä ranskalainen Diable De Vauvert. Miljoonan kruunun pääpotti tuli ajalla 12,5/3 180 metriä. Lähdön toinen oli Selected News ja kolmas Santtu Raitalan ohjastama Amalencius B.B.

”Hieno viikonloppu. Solvallassa ajoin ensimmäistä kertaa volttilähdössä tuhannen metrin radalla. Ennen starttia olin hieman hermostunut”, hevosta ohjastanut Gabriele Gelormini tunnusti.

”Kun hevonen pysyi rauhallisena, se rauhoitti minuakin. Sillä on iso sydän ja keuhkot. Ori pystyy vaihtamaan rytmiä nopeasti”, ranskalainen jatkoi.

Raitalan kolmostila oli Elitloppet-viikonlopun toisen kilpailupäivän paras suomalaisten ravihevosten sijoitus.

”Kympin suoritus hepalta. Se teki älyttömän juoksun. Diable De Vauvertin voitto ei ollut yllättänyt”, Raitala kertoi.

Lauantain toisen suurkilpailun jälkeen liehuivat Italian liput. Jo karsinnoissa säväyttänyt Alessandro Gocciadoron Bepi Bi oli Sweden cupin finaalissa yhtä vakuuttava. Bepi Bi vei startin ajalla 11,6a/1 640 metriä. Kauden ensimmäinen tolppa kasvatti orin voittosummaa 600 000 kruunulla eli yli 57 000 eurolla. Lähdön kakkonen oli ensimmäisen karsintalähdön ykkönen Officer Stephen.

”Hevonen lähti terävästi. Loppusuoralla sillä oli vielä bensaa jäljellä. Bepi Bi oli lähdön paras hevonen”, kertoi sateisella Solvallan radalla Gocciadoron, jolle Sweden cupin voitto oli toinen.

Loppusuoralla toiselle radalle ajautumisesta hän sai 6 000 kruunun sakot. Suomalaisillakin oli syytä juhlaan lähdön jälkeen. Bepi Bin hoitaja on suomalainen Kaino Laine.

Gocciadoron voittokulku jatkui vielä seuraavassa lähdössä, kun Zeudi Amg korkkasi lämminveristen täyden matkan ryhmän ajalla 11,6a/2 140 metriä. Jo perjantaina mies voitti kaksi lähtöä.

Mika Forssille Gocciadoron menestys ei tullut yllätyksenä, sillä hän osasi odottaa italialaisen hevosten tason nosua.

”Hänen hevosensa olivat vielä alkukeväästä keskenkuntoisia. Nyt viulu on ruvennut soimaan ja voittoja on tullut. Omista ajokeistani Leave Your Sox On menetti hyvän rahasijan loppusuoran laukkaan. Kun avasin korvat, se menetti ravinsa. Lähdön kakkonen tuli meidän takaa”, Forss harmitteli.

Suomalaisten tunteet olivat pinnassa lauantain ensimmäisen lähdön jälkeen, kun hämeenkyröläinen Ilona Rekilä otti millimetrivoiton Euforialla ponien Mini Elitloppet –lähdössä. Voittajahaastattelussa äiti Riina vuodatti ilon kyyneleitä tyttärensä onnistumisesta, mutta Ilona juhli ensimmäistä Solvallan voittoa rauhallisemmin.

”Äiti on herkkä ihminen. Euforia punnersi hienosti loppuun asti. Maalilinjalla en ollut varma voitosta. Mahtava tunne”, Ilona Rekilä kertoi ponin doping-testin jälkeen.