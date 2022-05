Myös Tähti otti voiton Nottwilin sadan metrin kilpailussa.

Amanda Kotaja ja Leo-Pekka Tähti ottivat paikkansa sadan metrin nopeimpina kelaajina Sveitsin avoimissa mestaruuskilpailuissa Nottwilissä.

Kotaja voitti naisten 100 metriä T54-luokassa ylivoimaisesti ajalla 15,78. Aika on maailman paras kuuteen vuoteen. Kotajan omissa nimissä oleva Euroopan ennätys on 15,64 jo seitsemän vuoden takaa.

”Olen urani parhaassa kunnossa. Onnistunut harjoituskausi takana ja olen toiveikas uusista ennätyksistä. Olin myös hyvin palautunut aiemmista starteista ja verryttely tuntui hyvältä, mutta lähtö oli nyt huono ja siinä meni yliyrittämiseksi”, Kotaja kertoi SUL:n tiedotteessa.

”Olin oikein odottanut 100 metrin kilpailua. Maksimivauhdin tuotto on aiemmin ollut minulle vaikein asia, mutta tälle kaudelle se on saatu tosi hienoon kuntoon. Innolla odotan nyt seuraavaa mahdollisuutta.”

Kotaja kelasi voittoon pienessä myötätuulessa. Tähden kisa oli sen sijaan vastatuulessa. Porilainen kelasi voittoajan 14,16, jota hän piti hyvänä nimenomaan vastatuulen huomioiden.

”Kahden edellisen päivän startit eivät oikeastaan painaneet. Aamukankeutta ehkä vähän oli ja eka 30 metriä oli hieman jähmeä.”

”Sunnuntaina on ohjelmassa vielä 400 metriä ja 100 metriä. Seuraava iso startti on sitten Pariisissa 9.–10. kesäkuuta. Se on vähän sääli, ettei ehkä pääse mittaamaan thaimaalaisen nykykuntoa", Tähti sanoi ja viittasi hänet Tokion paralympialaisissa päihittäneeseen Athiwat Paeng-Nueaan.

19 vuotta Tähteä nuoremmalla Pang-Nuealla on nimissään myös maailman tämän kauden kärkiaika 14,05.

Miesten T51-luokassa Toni Piispanen paransi belgialaisen Roger Habschin maailman tämän vuoden kärkitulosta 0,11 sekuntia aikaan 20,42.