Mestarien liigan finaalissa nähdään uusintanäytös neljän vuoden takaa – Liverpool on nyt selvä ennakkosuosikki Real Madridia vastaan

Konemainen Liverpool on ennakkosuosikki Mestarien liigan finaalissa, mutta Real Madrid on osoittanut löytävänsä keinot voittaa.

Mestarien liigan finaalissa nähdään uusinta keväältä 2018, jolloin Real Madrid voitti Liverpoolin 3–1.

Neljä vuotta on jalkapallossa ikuisuus. Joukkueet lähtevät täysin eri lähtökohdista tämän kevään huipennukseen.

Kevään 2018 finaalissa Liverpoolin maalilla pelasi Loris Karius ja topparina Dejan Lovren. Nyt Liverpoolilla on tolppien välissä Alisson Becker ja topparina Virgil van Dijk.

Real Madridin neljän vuoden takaisesta rungosta poissa ovat toppari Sergio Ramos ja maalitykki Cristiano Ronaldo, tilalla ailahtelevat David Alaba ja Vinicus Junior.

Konemainen Liverpool

Liverpool pelaa yhtä historiansa kovimmista kausista.

Vaikka Valioliigassa se jäi pisteellä kakkoseksi, pokaalikaapissa on kaksi cupia. Unelma historiallisesta neljän pytyn kaudesta romuttui, mutta kolmekin pokaalia olisi kova juttu.

Liverpool on voittanut kolme pokaalia samalla kaudella vain 1983–84 ja 2000–01.

Keväällä 2018 matka nykyiseen loistoon oli toden teolla käynnissä. Viimeisen neljän vuoden aikana Liverpool on voittanut Mestarien liigan, Valioliigan, sekä neljä eri cupia.

Jürgen Klopp valmennustiimeineen on kehittänyt Liverpoolia kuuden ja puolen vuoden ajan niin monipuoliseksi koneistoksi, että sitä on lähes mahdoton pysäyttää.

Samalla joukkuetta on rakennettu viisaasti hankkimalla pelaajia, jotka sopivat kokonaisuuteen. Neljän vuoden takaisessa finaalissa kärjessä pelasi jo viime vuosien tehokas superkolmikko Mohamed Salah, Roberto Firmino ja Sadio Mane.

Nyt joukkue on entistä parempi ja monipuolisempi, kun hyökkäyksessä loistavat myös Diogo Jota ja tammikuun hankinta, välittömästi pelitapaan sopeutunut Luis Diaz.

Murheena on keskikentän maestron Thiagon kunto. Jos hän on sivussa, keskikentän kolmiossa aloittanee repivistä pystyjuoksuista nauttiva Naby Keita tai ikinuori työjuhta James Milner. Ainoa varma poissa olija on kulttihyökkääjä Divock Origi.

Opportunistinen Real Madrid

Real Madrid on kauden erikoisimpia tarinoita. Etenemisen finaaliin ei pitäisi olla yllätys seuralle, joka on voittanut Mestarien liigan useimmin (13 kertaa) kilpailun historiassa.

Finaalipaikka on silti yllätys. Otteet eivät usein vakuuta, mutta kokenut joukkue on löytänyt keinot voittaa. Realin vahvuutena on ollut kokemus ja positiivinen opportunismi – kyky hyödyntää eteen avautuvat tilanteet tehokkaasti ja selvitä kaaoshetkistä voittajana.

Myös joukkueen terveystilanne on erinomainen. Sairastuvalla on tyhjää finaalin alla.

Tieltä ovat kaatuneet PSG, Chelsea ja Manchester City. Kaikkia vastaan Real Madrid nousi voittoon 34-vuotiaan Karim Benzeman johdolla. Finaalissakin suuri toivo lepää elämänsä kautta pelaavan ranskalaiskärjen harteilla. Mestarien liigassa hän on tehnyt hurjat 15 maalia 11 pelissä.

Kaiken voittanut 62-vuotias Carlo Ancelotti huokuu rauhaa kentän laidalla tiukoilla hetkillä.

Vaikka neljän vuoden takaisesta rungosta puuttuvat Ramos ja Ronaldo, siinä on myös samaa. Pelin sydän on yhä keskikentän kolmio Casemiro, Toni Kroos ja Luka Modric, joista kaikki ovat yli 30-vuotiaita.

Ikääntyvälle ydinrungolle tämä voi olla viimeinen sauma voittaa vielä kerran jotain suurta ja unohtumatonta yhdessä.

Mahdolliset avauskokoonpanot

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicus Jr

Liverpool ja Real Madrid kohtaavat Mestarien liigassa la 28. toukokuuta klo 22 alkaen Suomen aikaa.