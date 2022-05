Lukko pestasi Pesäkarhuista tutun valmentajan – ”Näin ulkopuolisenakin pystyn sanomaan, että jotain tehdään oikein”

Katja Pasasen on Lukon uusi mentaalivalmentaja.

Pori, Rauma

Lukko on löytänyt neljän kauden jälkeen tehtävänsä jättäneen mentaalivalmentaja Mirjam Wallinin paikalle uuden henkilön.

Raumalaisseura palkkasi tehtävään Pesäkarhuista tutun Katja Pasasen.

Pasanen on työskennellyt Pesäkarhujen apuna vuodesta 2019. Viime vuonna hän auttoi porilaisseuran mestaruuteen 19 vuoden odotuksen jälkeen. Pasanen on Pesäkarhujen mentaalivalmentajana myös tällä kaudella.

Pesäkarhujen lisäksi Pasanen on työskennellyt Jokipoikien, Westend Indiansin, Helsinki Seagullsin sekä monien yksilöurheilijoiden, kuten golfari Mikko Korhosen mentaalivalmentajana.

Jääkiekossa Pasanen on toiminut myös esimerkiksi HPK:n naisten liigajoukkueen päävalmentajana.

Pasasen, 47, sopimus Lukon kanssa kattaa kauden 2022–2023. Hän aloittaa seurassa lähiaikoina. Hän on Lukon liiga- ja akatemia pelaajien sekä valmentajien käytettävissä.

"Vielä en ole päässyt tutustumaan joukkueeseen, mutta varmasti tulen kesästä alkaen viettämään paljon aikaa Raumalla. On kiva päästä mukaan seuraan, jossa asioita on tehty jo pitkän aikaa hyvin. Mentaalivalmennus on tuttu asia seuran sisällä jo entuudestaan. Lukko onkin edelläkävijä” kehuu Helsingissä asuva Pasanen Lukon tiedotteessa.

”Mentaalivalmennussessioiden lisäksi saatan katsella pelejä ja treenejä katsomosta, sillä silloin aistii paremmin joukkueen ilmapiiriä ja muita tekijöitä, kuten ryhmädynamiikkaa. Ja siinä tulee oltua myös paremmin läsnä, jos joku haluaa jutella tai kysyä jotain ohimennen. Se samalla helpottaa luottamuksen rakentamista, kun tulen uutena henkilönä tiimiin mukaan.”

Valmentajan ammattitutkinnon suorittanut Pasanen on myös opiskellut psykologiaa, minkä hän kokee olevan suureksi hyödyksi mentaalivalmentajan työssä. Kuusi viime vuottaan Pasanen on tehnyt mentaalivalmennusta päätyönään.

Mentaalivalmentaja kohtaa aina pelaajat ja valmentajat yksilöinä, mutta Pasanen korostaa joukkueen merkitystä kaikessa tekemisessään.

"Tarkoitukseni on auttaa joukkueen jäseniä onnistumaan ja auttaa heitä uskaltamaan onnistua. Urheiluun kuuluu tunne, mutta tärkeää on, että sitä tunnetta pystyy hallitsemaan. Aina ei voi vetää 110 % lasissa, mutta itsestään pitää pitkän kauden aikana saada parastaan irti ja käsitellä niin onnistumisia että epäonnistumisiakin.”

”Kun urheilua paljon seuraan niin töissä kuin vapaa-ajallakin, olen myös Lukon U20-joukkueen otteita seurannut mielenkiinnolla. Kaikki ne tarinat ja matkat pelaajien ja joukkueen taustalla ovat sellaisia, että näin ulkopuolisenakin pystyn sanomaan, että jotain tehdään oikein.”