Lähetysikkuna avautuu tämän uutisen yhteyteen maanantaina 30.5. noin kello 19.

Tilaajille

Jalkapallon Kakkosen odotuksia vaisummin aloittanut Musan Salama pelaa maanantaisen kotiottelunsa poikkeuksellisesti omalla luonnonnurmellaan Musan Wembleylla.

Mopoautojen kiusaama nurmi on kärsinyt kovia, mutta pitäisi olla pelikunnossa, kun MuSa kohtaa Kaarinan Pojat maanantaina kello 19 alkavassa ottelussa. Ottelu on yllättäen Kakkosen B-lohkon jumbokamppailu, sillä molemmilla joukkueilla on kasassa vasta kolme sarjapistettä.