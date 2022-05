Lina Lehtovaara teki historiaa Mestarien liigan finaalissa, seuraavaksi tavoitteena on Veikkaus­liiga – ”Kohta olisi aika rikkoa lasikatto”

Lina Lehtovaara on tinkinyt tulotasostaan, jotta voisi tähdätä absoluuttiselle huipulle erotuomarin urallaan.

Jalkapalloerotuomari Lina Lehtovaara, 40, teki suomalaista jalkapallohistoriaa tuomitsemalla vasta toisena suomalaisena naisten Mestarien liigan finaalin.

Barcelonan ja Lyonin välinen finaali lauantaina oli hänelle henkilökohtainen merkkipaalu, ja samalla tärkeä välietappi matkalla kohti seuraavia tavoitteita.

Torinossa pelattu Mestarien liigan finaali oli Lehtovaaran mielestä huikea kokemus.

”Tuo on sellainen peli, jonka saa kokea kerran elämässään”, Lehtovaara sanoo.

Lehtovaaraa ennen Kirsi Heikkinen tuomitsi finaalin vuonna 2010, ja Lehtovaara oli silloin Heikkisen ryhmässä neljäntenä erotuomarina. Edesmennyt Katriina Elovirta tuomitsi vuonna 2002 silloisen naisten korkeimman eurocup-kilpailun Uefa-cupin finaalin.

Finaalissa oli 32 257 katsojaa, mikä on kautta aikain toiseksi paras lukema sitten vuoden 2012 finaalin. Lyon voitti Barcelonan maalein 3–1 ja voitti seuralle historian kahdeksannen Mestarien liigan pokaalin.

”Ottelu oli hyvä yleisön näkökulmasta. Tuli maaleja, hienoja maaleja. Oli yllättävää, että Lyon oli noin vahva. Lopussa peli kärsi kramppien aiheuttamien taukojen takia.”

Lehtovaara antoi varoituksen Lyonin Catarina Macariolle.

Barcelona ei pystynyt puolustamaan viimevuotista mestaruuttaan Lyonin rynnistäessä väkevästi ottelun alussa. Amandine Henry ja Ada Hegerberg veivät Lyonin 2–0-johtoon avausjakson puoliväliin mennessä. Catarina Macario lisäsi johtoa puolen tunnin kohdalla ennen kuin Alexia Putellas kavensi Barcelonalle. Toisella jaksolla Barcelonalla oli hallintajaksoja, muttei riittävästi maalipaikkoja.

Lehtovaaralle olosuhteet olivat haastavat, eikä ottelu ollut hänen mielestään missään nimessä helppo.

”32 asteen lämpötila toi omat haasteensa. Muutenkin ottelussa sai tehdä pelinjohdollisesti töitä. Halusin pitää vapaapotkujen antamisessa korkean kynnyksen ja sallin pelaajien pelaavan ja kamppailevan. Mielestäni linja oli otteluun sopiva, ja hyvin se pysyi hallinnassa loppuun asti.”

”Tällaisen ottelun alla erotuomaristo miettii, että onnistuessa meistä ei pelin jälkeen puhuttaisi, vaan pelaajista ja joukkueista.”

Erotuomari Lina Lehtovaara (kesk.) teikkauksessa Barcelonan Alexia Putellasin ja Lyonin Wendie Renardin kanssa ennen ottelun alkua.

Hän sanoo olleensa yllättävän rauhallinen ennen ottelua. Siinä kohtaa hän pystyi tukeutumaan kovaan itseluottamukseensa.

”Tiesin hallitsevani tilanteen, mutta totta kai pientä jännitystä. Ottelusta erityisen omalla kohdallani teki se, että perhe istui katsomossa.”

”Mieheni on seurannut viisitoista vuotta erotuomarointia, ja nyt hänkin pääsi kokemaan läheltä viikonloppuni. Hän on tässä vieressäni, ja hän sanoo, että tapahtumana se oli mieletön. Hän sanoo pitäneensä erotuomarin linjasta”, Lehtovaara kertoo hieman huvittuneena.

Mistä se kertoo, että sait tällaisen kunniatehtävän?

”Totta kai se kertoo siitä, että kansainväliset pelit ovat menneet minulta mallikkaasti. Tehty työ näkyy kentällä. Tarkkailijat ovat huomioineet sen. Fyysiset ominaisuuteni ovat kunnossa ja johtajuusominaisuuteni ovat hyvät. Kaikin puolin ratkaisut ovat olleet oikeita. Siitä se koostuu, että tällainen peli suodaan minulle.”

Lehtovaaralla on ollut viime vuosina kymmenkunta kansainvälistä ottelua vuosittain. Reilu vuosi sitten hän sai tiedon siitä, että hän on erotuomariehdokas naisten MM-turnaukseen, joka järjestetään vuonna 2023 Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

”Silloin pohdin, että minun on mahdotonta jatkaa täysipäiväisesti luokanopettajan töitä. Pyysin Paraisten kaupungilta mahdollisuutta muuttaa työkuvioita. Se onnistui. Menneen lukuvuoden ja tulevan olen resurssiopettajana eli olen huomattavasti vähemmillä tunneilla tehnyt ja ilman luokkavastuuta.”

Nyt hän pystyy lähtemään järjestelyn ansiosta kansainvälisiin otteluihin ilman stressiä.

”Erotuomarin tuloilla ei noin vain elätä itseään. Loukkaantuessa olisin tyhjän päällä. Siinä mielessä on tärkeätä, että on siviilityö ohessa. Koen, että tulotasosta tinkiminen on sen arvoista.”

Miksi et ole vielä päässyt tuomitsemaan miesten Veikkausliigassa?

”Se on ihan hyvä kysymys. Toki paikka täytyy ansaita. Viime vuodet olen tehnyt paljon töitä sen eteen, että se toteutuisi. Aika kauan vihelsin miesten Kakkosta, ja olisin toivonut, että olisin saanut nopeammin kokeilla miesten Ykköstä. Kun olen sinne päässyt, toivon näyttöjeni puhuvan puolestaan, ja paikka Veikkausliigassa suotaisiin nopeasti.”

”Kilpailen veikkausliigapaikasta kaikkien muiden Ykköstä viheltävien tuomarien kanssa, mutta ehkä toivoisin kansainvälisten meriittieni painavan vaakakupissa.”

Paikka Veikkausliigassa olisi tärkeä myös MM-ehdokkuuden kannalta.

”Fifan puolesta on hyvin vahvasti alleviivattu sen tärkeyttä, että MM-turnauksessa tuomitsevat erotuomarit toimisivat omissa maissaan miesten huipputasolla. Siinä mielessä olisi äärimmäisen tärkeätä päästä Veikkausliigaan. Kohta olisi aika rikkoa lasikatto, että olisi naistuomari Veikkausliigassa.”

Keväällä hän valmistautuu Englannissa järjestettävään naisten EM-turnaukseen, johon hänet on nimetty ainoana suomalaiserotuomarina. Siellä tuomittavat ottelut selviävät vasta pari päivää ennen otteluita. Sitä ennen hän tuomitsee Suomessa koko ajan otteluita, mikä on optimaalinen tapa valmistautua.

”Tavoitteeni on pitää itseni kunnossa, ja hyvässä suhteessa treeniä, pelejä ja lepoa.”