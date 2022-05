Valioliiga huipentuu mestaruustaistoon: "Tunteita on vaikea hallita, kun tietää, mistä oikein pelataan"

City lähtee pisteen edellä Liverpoolia sunnuntain ratkaisupeleihin.

Lontoo

Jalkapallon Englannin Valioliigan kausi päättyy fanien unelmaan: mestaruus ratkeaa vasta päätöskierroksella. Ja sunnuntai-iltana juhlitaan joko Manchesterissä tai Liverpoolissa, Manchester Cityn lähtiessä ratkaisupäivään pisteen edellä Liverpoolia.

Pep Guardiolan valmentama City kohtaa kotonaan Aston Villan, ja valmentaja tietää päätöshuipennuksen paineet.

"Tunteita on vaikea hallita, kun tietää, mistä oikein pelataan (ratkaisupelissä). Pelaajat ovat ihmisiä, mutta tämä on jalkapalloa ja kun ajattelet, että kaikki on ohi, kaikki ei olekaan ohi”, Guardiola sanailee.

Cityssä tuo tiedetään varsin tuoreesti. Joukkue oli minuuttien päässä Mestarien liigan finaalista, hukaten kuitenkin etumatkansa ja taipuen Real Madridille ratkaisuvälierässä.

"Tämän ottelun tärkeyttä on turha korostaa pelaajille. He tietävät sen, he tuntevat sen”, Guardiola painottaa.

Liverpool puolestaan kohtaa Realin ensi viikonlopun Mestarien liigan finaalissa Pariisissa. Siellä tarjolla on Liverpoolin kauden kolmas tai ehkäpä jopa neljäs titteli. Liigacupin ja FA-cupin voittanut joukkue tarvitsee ennenkokemattomaan neljän tittelin kauteen Cityn ohittamisen Valioliigassa, ja sunnuntain kotiottelusta Wolverhamptonia vastaan se tarvitsee voiton pitääkseen unelmaa neloismestaruudesta elossa.

"Kuvitelkaapa, että joku olisi ennen kautta kertonut sinulle, että pelaat kaikissa kolmessa cup-finaalissa ja taistelet liigamestaruudesta. Nämä pojat ovat sen tehneet, seuran kaikkien ihmisten ja kannattajiemme tuella. Tämä on upeaa aikaa olla Liverpoolin kannattaja, ja meidän on nyt vain varmistettava, että nautimme näistä kauden kahdesta viimeisestäkin pelistä”, Liverpool-luotsi Jürgen Klopp maalailee.

Oman herkullisen sivujuonteensa mestaruusratkaisuun tuo se, että Cityn vastustajan Aston Villan päävalmentaja Steven Gerrard oli pelaajaurallaan Liverpool-suuruus. Gerrard ei voittanut 17-vuotisella Liverpool-urallaan liigaa koskaan, mutta voisi avittaa Poolia venymällä ryhmänsä kanssa tulokseen Manchesterissä sunnuntaina. Jos Gerrard ja Villa välttävät tappion ja Liverpool voittaa pelinsä, on mestaruus Liverpoolin.

"Annamme kaikkemme ja yritämme saada pisteitä Aston Villalle ja kannattajillemme. Jos se auttaa Liverpoolia, upeaa, mutta ensisijainen tavoitteeni on yrittää saada pisteitä Aston Villalle”, Gerrard toteaa.

City, Liverpool ja sarjakolmonen Chelsea ovat jo varmistaneet pääsynsä ensi kauden Mestarien liigaan, mutta neljäs englantilaisseura Euroopan seurajoukkueiden suurkisassa on vielä selvittämättä. Paikka on tiukimmin Tottenhamin käsissä, sillä se lähtee päätöskierrokselle tarviten vain tasapelin sarjajumbo Norwichin vieraana pitääkseen Arsenalin takanaan. Arsenal kohtaa kotonaan Evertonin.

Kuutossijasta eli Eurooppa-liigaan vievästä paikasta vääntävät vielä Manchester United ja West Ham. United on kaksi pistettä West Hamia edellä, ja se kohtaa vieraissa Crystal Palacen. West Ham pelaa vieraissa Brightonia vastaan.

Teemu Pukin Norwich sekä Watford putoavat Mestaruussarjaan, mutta kolmas kovan kohtalon kokeva selviää vasta sunnuntaina. Peikko kärkkyy Leedsiä tai Burnleytä, jotka ovat tasapisteissä ennen päätöskierrosta. Burnleyllä on etunaan parempi maaliero, ja se isännöi Newcastlea Leedsin matkatessa Brentfordin vieraaksi.

Valioliigan päätöskierros alkaa kello 18 Suomen aikaa.