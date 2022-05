Viikon T75-ravit ravataan lauantaina Forssassa. Erityismaininnan Forssa ansaitsee jo ravien teemoittamisesta "maraton-raveiksi". Yhtä lähtöä lukuun ottamatta kaikki T75-pelin kohteet kisataan Forssassa vähintään 2 600-metrin matkalla – mukavaa vaihtelua!

Matkan puolesta Pilvenmäen spesiaalikisa on kuudentena kohteena ajettava kylmäveristen peräti 4 140 metrin kilpailu. Pärjääminen näin pitkällä matkalla vaatii hevoselta jo erikoisominaisuuksia. Kisassa onkin mukana useita väkivahvoja, mutta samalla laukkaherkkiä hevosia.

Uskon jonkin niistä onnistuvan nyt, vaikka vihjesysteemiin valitsemieni hevosten tulosrivistöissä onkin vain kaksi voittoa viimeiseen kolmeenkymmeneen kilpailuun.

Forssassa juostaan myös se varsinainen Pilvenmäki Special-finaali – T75-rivin päätöskohteena. Tässä otan kantaa keulaan hyvin todennäköisesti alussa säntäävän Stonecapes Ulrican puolesta. Uskon tamman johtavan kisan jokaista metriä, ja se kelpaa varmaksi melko korkeilla peliprosenteillaankin.

Viidennessä kohteessa on pelillisesti oikein herkullinen tilanne, kun kilpailun kaksi luokaltaan ylivoimaista hevosta epäonnistuivat kummatkin viimeksi. Unique Creation oli viimeksi Vermossa 11. ja Way To Go Seinäjoella 10. Tätä ennen ruunat marssivat voitoista voittoihin.

Kummatkin ovat pitkän matkan spesialisteja, ja nyt epäonnistumiset alla niiden peliosuudet jäävät varmuudella liian mataliksi. Tällä kaksikolla viidennen kohteen selvittää mielestäni noin kaksi kertaa kolmesta.

Neljännen kohteen paras hevonen on Hetviina. Hetviinalla joskus juoksut menevät vähän miten sattuu, eikä menestys aina vastaa tamman kykyjä. Nyt pitkällä matkalla vähäväkisessä lähdössä Hetviinalla saa karrikoiden ajalle miten tahansa, ja voitto on joka tapauksessa lähellä.

Kolmannessa kohteessa luotetaan luokkaan. Magazine Match ja Bridge Commander vaikuttavat sen verran muita paremmilta menijöiltä, että voiton lipsahtaminen tämän kaksikon ulkopuolelle olisi ainakin itselleni aika iso pommi. Toisessa kohteessa pelisuosikki An-Dorra olisi ihan kelvollinen varmaehdokaskin, mutta kapeaan systeemiin mahtuu peliteknisesti hyvin mukaan myös nousuvireinen ja nyt etukengittä kisaava Stonecapes Queila. Avauskohteessakin suosikki Dusktodawn Boogien voi nyt hyvin varmistaa saman tallin kyvykkäällä ja silti kymmenen kertaa suosikkia vähemmän pelatulla Speedy Norwegianilla.