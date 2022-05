Manchester Cityn valmentaja Pep Guardiola saa jännittää viimeiselläkin kierroksella, vaikka joukkue on nyt suursuosikki voittamaan Valioliigan.

Valioliigan viimeisellä kierroksella monella joukkueella riittää edelleen pelattavaa. Sarjan mestari, viimeinen putoaja ja Mestarien liigaan oikeuttava neljäs sija ovat esimerkiksi kaikki edelleen auki.

On vaikea nähdä, että Manchester City kompastuisi kotikentällään Aston Villaa vastaan, joten mestaruus varmistunee Citylle helpohkosti. Tottenhamin luulisi myös saavan ainakin pisteen Norwichin vieraana ja ansaitsevan siksi Mestarien liigaan oikeuttavan neljännen sijansa. Sen sijaan putoamistaistelu on enemmän auki.

Viimeinen putoaja on Leeds tai Burnley. Etukäteen tiedetään, että Leeds putoaa on, jos Burnley pystyy voittamaan Newcastlen. Leedsin on puolestaan Brentfordia vastaan pelattava jopa upporikasta tai rutiköyhää. Ajatuksena pitää olla se, että vain kolmen pisteen potti riittää, jos sekään. Tasapeli ei siksi ole todennäköisin tulos. Burnley lähtee omassa ottelussaan pelaamaan enemmän varmistellen, mutta sekään ei voi lähtökohtaisesti luottaa tasapelin riittävän. Loppuminuuteilla voi olla jopa pakko hyökätä hullun lailla. Siksi molempien putoamiskurimuksessa olevien joukkueiden peleissä tasapelit unohdetaan kokonaan.