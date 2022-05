Leeds on tukalassa tilanteessa Valioliigassa. Edessä on putoaminen, jos pisteitä ei tule lisää.

Leedsin tilanne on Valioliigssa yksinkertainen. Tällä hetkellä se on putoajan paikalla, joten pisteitä on kahdesta jäljellä olevasta pelistä tultava, jos sarjapaikka halutaan uusia. Nyt edessä on kauden viimeinen kotiottelu, joten tulosta olisi syytä tulla juuri nyt. Vastassa on hyvän kauden pelannut Brighton, joka ei kuitenkaan enää pelaa mistään konkreettisesta. Sen luulisi näkyvän pelissä.

Leedsille iso kysymys on se, kääntyykö ottelun valtava merkitys paineeksi joka musertaa vai enemmänkin voimavaraksi? Brightonille peli on joka tapauksessa vähän pakkopullaa. Kamppailun jälkeen on edessä kauden viimeinen kotipeli, joten suoritus tässä ottelussa saattaa jäädä huomattavankin vajaaksi.

Leedsille tilanne on sillä tavalla yksinkertainen, että tappio tarkoittaisi suurella todennäköisyydellä putoamista. Uskotaan siis, että joukkue voiton tai ainakin tasapelipisteen saa isosta pelistään kairattua.