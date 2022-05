Pesäkarhujen kausi alkaa välittömästi kärkiottelulla. Manse PP on seurana tuttu sekä porilaisten pelinjohdolle että tuoreelle hankinnalle.

Pesäpallon hallitsevia Suomen mestareita nähdään kahden joukkueellisen verran Porissa lauantaina.

Pesäkarhut avaa kautensa Manse PP:tä vastaan. Porilaisjoukkueen tuoreelle vahvistukselle Ida Lähteelle peli on erityinen, sillä kauden avauspeli on hänen ensimmäinen Superpesis-ottelunsa muun kuin Manse PP:n vahvuudessa.

”Siinä on ekstralatausta, mutta toisaalta sen täytyy olla vain peli muiden joukossa. Odotan nousujohteista kautta ja haluan löytää otteisiini tasaisuutta, vaikka pelipaikkakin vähän muuttui”, Lähde kertoo.

Pesäkarhujen ykkösvahtina jatkaa Emilia Itävalo, joten Lähde pelaa etukentällä siepparin roolissa. Harjoitusotteluissa sisäpelissä on ollut tuttu numero kaksi hihassa.

Pelinjohtaja Jarkko Pokela lähtee mestaruuden jälkeiseen kauteen luottavaisena.

”Tämä talvi on ollut erilainen varmaan kaikille. Avauspelissä on aina omanlaisensa jännitys, mutta tähän peliin on helppo ladata joukkue. Läsnäolo pelissä on varmaa, se vain täytyy saada purettua oikeisiin asioihin. Ykköskärjen toimivuuteen kannattaa kiinnittää huomiota, miten sitä saadaan pyörimään heti ensimmäisessä pelissä”, Pokela toteaa.

”Manse on tasainen ja hyvä joukkue. Henna Peltokangas ja Saaga-Angelia Raudasoja tuovat etenemiseen vielä erityistä osaamista. Samoin Siri Eskola tarjoaa uusia mausteita kotiuttamiseen.”

Mikä on Pesäkarhujen tavoite lauantaina alkavalla kaudella?

”Kun viime kausi päättyi mestaruuteen, on samaa tavoitetta tällä kaudella turha alkaa vältellä. Olisi hullua sanoa jotain muuta.”

Manse PP on tälläkin kerralla ennakkoarvioissa kaavailtu kamppailemaan samoista sijoituksista Pesäkarhujen kanssa.

Pokelan ja Lähteen lisäksi tamperelaisseurasta Poriin saapuivat kakkospelinjohtaja Turo Lauttamus sekä valmennuspäällikkö Vesa Ranta. Ranta toimii myös Pesäkarhut-Akatemian pelinjohtajana.

”Vaikea arvailla, mikä kenenkin syy siirtoon on ollut. Pesäpallopiirit ovat rajalliset, ja minun kontaktini ja tuttuni ovat Mansen sunnalla”, Pokela miettii.

Lauantain tapahtumapäivä alkaa miesten ottelulla, jossa Kankaanpään Maila kohtaa Suomen mestaruuden viime syksynä voittaneen Manse PP:n.

"On hienoa saada miestenkin Superpesiksen parhaita tähtiä Poriin. Varmasti saadaan karnevaali ja hyvä tunnelma pelata. Meillä toki keskittyminen on omassa pelissämme.”

”Miesten Superpesistä seuraan ripotellen sieltä täältä, miten sattuu vapaapäiviinkin osumaan pelejä. Olen kartalla siitä, mutta syväanalyysia on vaikea tehdä.”

KaMa–Manse PP lauantaina kello 15 ja Pesäkarhut–Manse PP kello 18 Erku-areenalla.