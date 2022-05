Viime kauden mitaliseurat muodostavat tämänkin kesän suosikkikolmikon. Seinäjoen Maila-Jussien pelinjohtaja Juha Antikainen arvioi, että Pesäkarhut on kauden alussa parhaassa tasapainossa.

STT, Mäntyharju

Yhdellä Fuengirolan ottelulla huhtikuussa varaslähdön ottanut pesäpallon naisten pääsarja käynnistyy viikonloppuna kuuden ottelun rysäyksellä.

Suomen mestaruuden on ilmoittanut tavoitteekseen neljä seuraa. Sarjan pelinjohtajat arvioivat kultataiston olevan lähinnä mestaruutta puolustavan Porin Pesäkarhujen sekä viime kaudella himmeämmät mitalit saavuttaneiden Jyväskylän Kirittärien ja Manse PP:n kisa.

Välieräpaikoista kisaavat kovimmin pohjalaisten sisäisissä Lapuan Virkiä ja Seinäjoen Maila-Jussit. Lapuallakin haikaillaan kirkkainta.

”Pesäkarhut on kauden alussa parhaassa tasapainossa. Heidän ulkokentästään ei löydy heikkoa kohtaa. Jos Mansen sisäpeli loksahtaa paikoilleen, heidän kokoonpanonsa on jäätävä. Kovimmista Kirittärien talvi on ollut rikkonaisin”, listaa SMJ:n tamperelainen pelinjohtaja Juha Antikainen.

Yksi joukkue vähemmän

Porilaisten kultajoukkue on vahvistunut. Roolissaan sarjan kirkkain ulkopelaaja Emilia Itävalo saa etukentälle rinnalleen Mansesta loikanneen Ida Lähteen. Peliä pyörittää sarjan parhaaksi lukkariksi rankattu Minttu Vettenranta.

Mansen osakkeet ovat nousussa. Pelinjohdosta vastaavat uudet nimet Jari Cavernelis ja Antti Vihtkari ovat saaneet värväyksinä Rauman Jasmin Andreasenin, Kirittärien Siri Eskolan ja Jussittarien Saaga-Angelia Raudasojan.

Kirittärien painoarvoon vaikuttaa merkittävästi se, onko kaiken osaava yleispelaaja Emma Körkkö täydessä iskussa.

Sarjassa tapahtui melkoinen mullistus, kun kolme seuraa putosi. Pöytyän Urheilijat ja vaasalainen Mailattaret korvaavat yhdellä joukkueella supistetussa sarjassa pudonneet lappeenrantalaisen Pesä-Ysit, Siilinjärven Pesiksen ja Mynämäen Vesan.