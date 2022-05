Vampula lähtee liigakauteen kahdella nuorella passarilla – Pelinrakentelu on Lotta Kukkosen ja Nanna Talvitien vastuulla

Huittislaisjoukkue luottaa 20- ja 17-vuotiaiden pelintekijöiden kehityspotentiaaliin.

Huittinen

LP-Vampula lähtee tulevaan liigakauteen kahdella kotimaisella passarilla.

Huittislaisjoukkueen peliä pyörittävät Lotta Kukkonen, 20, ja Nanna Talvitie, 17.

Kukkonen kuului puolitoista kautta toisen liigajoukkueen Oriveden Ponnistuksen vahvuuteen, kunnes purki sopimuksensa joulutauolla.

Kukkonen koki siinä vaiheessa, ettei pystynyt auttamaan joukkuetta eikä ottamaan omia kehitysaskeleita. Nyt hän on taas täynnä virtaa ja energiaa.

”Koin Vampulan itselleni parhaaksi vaihtoehdoksi”, Kukkonen perusteli.

Passari aloitti lentopallouransa Paimiossa ja siirtyi sieltä Salon Viestin kautta Kuortaneen valmennuskeskukseen. Ensimmäisenä liigaetappina oli Orivesi.

Nopeajalkaisella passarilla on mittaa 171 senttiä.

Kukkonen panostaa lentopallon ohella myös opiskeluun. Hän lukee Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteitä. Opinnot onnistuvat hyvin etänä.

Talvitie on ammentanut lajioppeja Vampulan lentopallokoulussa viiden vanhasta lähtien. Vanhempien merkitys on ollut suuri. Timo Talvitie on Vampulan manageri. Hanna Arve-Talvitie työskentelee sekä Vampulan että VaLePan taustalla.

Talvitie haisteli liigaympyröitä jo viime kaudella ja teki pääsarjadebyyttinsä lokakuisessa ottelussa LP Viestiä vastaan.

”Odotan innolla, kun pääsen harjoittelemaan ja kehittymään kovemmalla tasolla”, 176-senttinen pelintekijä tuumi.

Vampulan valinnat ovat slovenialaisvalmentaja Ziga Kosin mieleen.

”Passarit ovat halukkaita tekemään paljon töitä parantaakseen tasoansa ja auttaakseen joukkuetta. Molemmilla on potentiaalia, mutta pääsarjatason pelikokemus on vähäistä. Nyt sitä tulee senkin edestä”, Kos pohjusti.

Viime kaudella Vampulan pelinrakentelu oli latvialaisen Elvita Dolotovan vastuulla.