Pesäkarhujen kapteeni ja ikoni päätti jo syksyllä 2020, että Jarkko Pokelalla on kaksi vuotta aikaa saada hänestä paras irti. Mestaruus tuli vuoden etuajassa.

Mestarit palaavat areenalle lauantaina, kun naisten superpesiskausi 2022 alkaa. Pesäkarhut saa Porin superlauantaissa vastaansa Manse PP:n.

Mestaruuspokaalin pitkän metsästyksen jälkeen viime syksynä ylös nostaneelle Susanna Puistolle uuden kauden alku tarkoittaa samalla pitkien jäähyväisten alkua. Puisto kertoi Pesäkarhujen nettisivuilla, että edessä on hänen uransa viimeinen kausi.

"Päätös lopettamisesta on syntynyt jo oikeastaan silloin, kun Jarkko Pokela tuli Poriin.”

”Ajattelin, että Jarkolla on kaksi vuotta aikaa saada minusta kaikki irti ja kaksi vuotta aikaa pelata mestaruudesta. Mestaruus tulikin ekana vuonna, mutta koen että minusta ei vielä ole kaikkea saatu irti”, Puisto, 33, kertoi Pesäkarhujen nettisivuilla.

Pesäpallon 7-vuotiaana aloittanut Puisto vakiinnutti paikkansa Superissa jo kaudella 2007. Otteluita on kertynyt lähes 500 ja mitaleita 11 (1 kulta, 5 hopeaa, 5 pronssia). Kuusi kertaa Puisto on valittu Itä–Länsi-otteluun. Lyöjäkuningattaruuden hän on voittanut 2020 ja 2021.

Viime vuonna lyöjäjokeri päätti lopettaa siviilityönsä ja keskittyä vain pesäpalloon. Hän kokee päätöksen olleen oikea.

”On jotenkin mahtavaa, kun tietää, että meneillään on viimeinen kausi, mutta samalla tietysti todella haikeaa. Välillä on ollut luopumisen tuskaa ja ajatuksia siitä, onko pakko nyt lopettaa, mutta nekin ajatukset ovat aika hetkellisiä. Olo on varma siitä, että on oikea päätös syksyllä laittaa räpylä ja maila naulaan.”

”Kovasti on töitä tehty, että paras minä näkyy kentällä! Olen todella kiitollinen ja onnellinen siitä, että olen saanut tehdä näin pitkän uran, ja että saan itse päättää, että nyt se päättyy", Puisto mietti.

Pesäkarhut–Manse PP lauantaina kello 18. Ennen naisten ottelua Erku-areenalla nähdään kello 15 alkava miesten ottelu KaMa–Manse PP.