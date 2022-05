ManU ei välttämättä selviä edes Eurooppa-liigaan.

Cristiano Ronaldon edustaman Manchester Unitedin kausi on ollut pettymys.

Manchester Unitedin surkea kausi jalkapallon Englannin Valioliigassa huipentui lauantaina, kun joukkue koki nöyryyttävän 0–4-tappion Brightonin vieraana.

Tappion myötä varmistui se, että ManU ei pelaa ensi kaudella Mestarien liigassa, jonne selviää sarjan neljä parasta joukkuetta.

ManU on sarjassa kuudentena, ja sillä on vain yksi ottelu jäljellä. Neljäntenä olevalla Arsenalilla on viisi pistettä enemmän ja vielä kolme ottelua pelaamatta.

Seitsemäntenä oleva West Ham on kuuden pisteen päässä kaksi ottelua vähemmän pelanneena, joten ManU ei välttämättä selviä edes Eurooppa-liigaan, jonne paikka irtoaa sarjan viidennelle ja kuudennelle.