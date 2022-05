Oulun T75-kierroksella on tarjolla täysosumille lähes 150 000 euron ylimääräinen jackpot. Kierros vaikuttaa luonteeltaan ja peliprosenteiltaan sellaiselta, että todella kapeatkin systeemit saattavat kertaistettuina olla avain onneen ja menestykseen. Itse rakennan vihjesysteemin peräti kuuden maistuvan varman varaan. Vain avauskohteeseen tulee useampia merkkejä.

Varmaehdokkaiden kavalkadin aloittaa toisen kohteen Callela Lincoln. Ori on aloittanut kautensa hylkäyksellä ja seitsemännellä sijalla.

Nopealla tulkinnalla Callela Lincoln ei tuolla saldolla olisikaan kiinnostava pelikohde tähän kolmanteen taukonsa jälkeiseen starttiin, mutta esimerkiksi viimekertaisesta Vermon startista kannattaa huomioida, että se oli valtavan kovatasoinen lähtö. Nytkin vastus on hyvää tasoa, mutta siltä oleellisesti edelliskertaa helpompi. Callela Lincolnin voi olettaa parantavan taukonsa päälle ja uskon sen olevan nyt tämän kisan todennäköisin voittaja.

Kolmannen kohteen ideahevonen on Frozen A.F. Maratonmatkan kisassa Frozen A.F. saa valtavan edun pahimpiin kilpakumppaneihinsa nähden siitä, että se pääsee matkaan perusmatkalta. Sarja on hieman erikoinen, kun esimerkiksi juuri Frozen A.F:n ja 60-metriä sen takaa matkaan pääsevän Twinquitin voittosummassa on eroa vain 27 000 euroa.

Periaatteessa noin pienillä tienestieroilla hevoset ovat joka paalulla samantasoisia. Tässä mielessä Frozen A.F:n etumatkaa kannattaa painottaa. Frozen A.F. pääsee tässä keulaan ja uskon sen vetävän siitä aika suurella todennäköisyydellä maaliin saakka. Sen peliprosentit 13 prosenttia ovat rankasti alakanttiin. Itse arvioin Frozen A.F:n voittavan lähdön ainakin kerran viidestä.

Neljännessä kohteessa suursuosikki Lumi-Oosan kuuluu voittaa sille sopiva tehtävä ilman epäonnea. Viidennen kohteen parhaan hevosena pidän viimeksi laukan takia epäonnistunutta Joriinia. Kun sitä ei ole pelattu nyt edes lähtönsä suosikiksi, on sekin mielestäni varma. Kuudes kohde latistui kakkossuosikki An-Dorran poisjäännin myötä. Vaikka Next Direction ei ole vielä tänä vuonna hurmannut, on sillä ykkösradalta mailin matkalla todella suuri todennäköisyys johtaa nyt lähdöstä maaliin. Päätöskohteen makuhevonen on Tim Jerry.