Justus Helander jää Poriin isovanhempiensa luo, kun äiti Elina Setälä ja isä Juha Helander lähtevät Suomen mestaruuden perässä Lappiin. Äitienpäivää perhe vietti etukäteen jo torstaina. Yksi parhaimmista äitienpäivälahjoista on kortti, jonka Justus Elinalle teki vuosi sitten. ”Siinä luki, että äiti on kaunis ja että äidin kanssa on kiva pelata”, Setälä muistelee.