Aitajuoksija Nooralotta Neziri alkaa manageroida juoksija Eemil Helanderia. Managerointi on toistaiseksi Nezirille harrastus, mutta siitä voi tulla hänelle jonain päivänä myös ammatti.

Nooralotta Neziri on aina ollut määrätietoinen urheilija, joka miettii usein uransa jälkeistä aikaa.

Neziri valmistui kotikaupungissaan Porissa kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2018. Hän on jo ottanut ensi askeleensa yhteen mahdolliseen työhön sitten, kun aitajuoksu huipulla väistämättä jonain päivänä loppuu: toisten urheilijoiden managerointiin.

Nezirin ensimmäinen manageroitava on 20-vuotias kestävyysjuoksija Eemil Helander, joka voitti viime kesänä 5 000 metrin ja 3 000 metrin estejuoksun Suomen mestaruudet.

Marraskuussa petäjävetinen juoksi Cooperin testissä Puolustusvoimien urheilukoulun varusmiesten ennätyksen Pajulahden urheiluopistolla, 4 255 metriä.

”Ensi alkuun managerointi on minulle vain harrastus. Roolinani on olla apukäsi. Minä en voi oman tilanteeni takia ottaa vastuuta siitä, että järjestän Eemilille budjetin koko ensi vuodeksi. Managerointimaailma kuitenkin kiinnostaa”, Neziri sanoo.

Päävastuu Helanderin asioiden hoidosta kuuluu Jukka Virtaselle, joka on ollut pitkään Nezirin managerina.

” ”Eemil vastasi, että hän haluaa maailman huipulle. Se riitti.”

Manageri Jukka Virtanen

Käytännössä Neziri on vastannut hyvin pitkälle itsenäisesti omista sponsori­sopimuksistaan. Hänellä on kuusi pitkä­kestoista sponsoria.

Virtanen oli jo ajatellut jättävänsä manageri­hommat sen jälkeen, kun Neziri ja parakelaaja Leo-Pekka Tähti eivät enää häntä niin paljon tarvitse. Kun Helander otti yhteyttä, Virtanen halusi myös Nezirin mukaan oppiin.

”Tuli idea, että voisin lähteä mukaan, kun Jukka joskus väistyy”, Neziri sanoo.

Virtanen on varma, että Neziristä kasvaa hyvä manageri.

”Nooralotalla on siihen hyvät lähdöt. Hänellä on omaa kokemusta ja erinomaiset sosiaaliset taidot”, Virtanen sanoo.

Helander odottaa yhteistyötä mielenkiinnolla. Virtanen ja Neziri ovat hänen ensimmäiset managerinsa.

”Tämä on askel eteenpäin. Kuuntelen molempia ja itse ratkaisen, jos tulee sellainen tilanne”, sanoo Helander, joka voi maaliskuussa päättyneen armeijan jälkeen keskittyä jatkossa vain urheilemiseen.

Virtanen kysyi Helanderilta kaksi asiaa, ennen kuin hän lupautui Nezirin kanssa manageriksi: mitkä ovat tavoitteet, ja paljonko rahaa tarvitaan?

”Eemil vastasi, että hän haluaa maailman huipulle. Se riitti. Emme tee tonnin sopimuksia, vaan vähän isompia”, Virtanen kertoo.

Kestävyysjuoksijan vuosibudjetti on noin 20 000 – 25 000 euroa. Aiemmin Helander oli tehnyt sponsorisopimuksia yhdessä isänsä kanssa.

”Nyt tulivat aika ja taidot vastaan. Tarvitsimme apua”, Markus Helander, Eemilin isä, sanoo.

Neziri oli vappuviikolla pitkästä aikaa käymässä Suomessa ja kotonaan Jyväskylässä. Käytännössä hän on harjoitellut lokakuusta alkaen ulkomailla itävaltalaisen valmentajansa Philipp Unfriedin johdolla.

Talvella Neziri oli kahteen otteeseen Kanarialla ja viimeksi kuukauden Atlantassa Yhdysvalloissa. Enimmäkseen hän on harjoitellut Itävallassa.

Unfried on Itävallan maajoukkueen aitajuoksuvalmentaja, joka valmentaa myös kahta maailmanluokan urheilijaa, jamaikalaista naisaituria Megan Tapperia ja itävaltalaista seitsenottelijaa Ivona Dadicia.

Atlantassa ryhmään liittyi uutena urheilijana brittiläinen 400 metrin juoksija Laviai Nielsen.

Nooralotta Neziri ja Eemil Helander tutustuivat ensi kertaa kunnolla toisiinsa vappuviikolla Hippos-hallissa Jyväskylässä.

Vapun jälkeen Neziri matkustaa jälleen Itävaltaan, jossa hän aikoo juosta myös kahdessa pikkukisassa. Suomessa kilpailukausi alkaa 100 metrin aidoilla Lahden gp-kisassa 25. toukokuuta.

Kauden tavoitteet ovat MM-kisat heinäkuussa Eugenessa Yhdysvalloissa ja EM-kilpailut Münchenissä Saksassa.

Keväällä ja alkukesästä Nezirin on rikottava MM-kisaraja 12,84. EM-kisaraja on 12,93. Yksikään suomalainen naisaituri ei ole vielä rikkonut matkan kisarajoja. Annimari Korte aitoi viime kesäkuussa rajan alla (12,91), mutta tulos syntyi liian aikaisin.

EM-kisojen tuloksen tekoaika on 27. heinäkuuta 2021 – 26. heinäkuuta 2022. MM-kisojen vastaava aikahaarukka on 27.6.2021–26.6.2022.

Toinen tie arvokisoihin kulkee rankingpisteiden kautta. Niitä urheilija saa pärjäämällä riittävän hyvin ennalta määrätyissä rankingkisoissa. Esimerkiksi 14. kesäkuuta Turussa pidettävästä Paavo Nurmi Games -tapahtumasta (PNG) saa arvokkaita rankingpisteitä.

”Tavoitteena on juosta raja tai saada ranking. Toiveena on päästä pisteiltään mahdollisimman koviin kisoihin”, Neziri sanoo.

Talven hallikaudella Neziri juoksi yhdeksän 60 metrin aitakisaa. Paras aika, 8 sekuntia tasan, syntyi hallikauden päätöskilpailussa Puolassa. Talvella 2021 hän juoksi hallissa Suomen ennätyksen 7,91.

Hallikausi oli Nezirille arvoitus. Hän lähti syksyllä Itävaltaan uusiutumaan, mutta samalla alitajunnassa painoivat olympiavuoden vammat: selän rasitusmurtuma ja takareiden revähdys.

” ”Oli oikea päätös jäädä pois olympiakisoista.”

Viime kesänä hän juoksi vain yhden aitakisan ulkona: 29. kesäkuuta 13,11. Ennätyksensä 12,81 hän juoksi juhannuksena vuonna 2016 Kuortaneella.

Neziri valittiin Tokion olympiakisoihin, jonne hän ei vammojensa takia lähtenyt.

”Halusin niin paljon Tokioon. Kun juoksin 13,11, ajattelin, että juoksen Tokiossa 12,80. Motivaatio oli kova. Oli oikea päätös jäädä pois olympiakisoista. En olisi kuitenkaan kamppaillut finaalipaikasta, ja toipuminen olisi voinut kestää todella pitkään. Silti urheilijan mieli sanoo, että on lähdettävä”, Neziri kertoo.

Nooralotta Neziri on harjoitellut talven ulkomailla, mutta hän kävi vappuviikolla Hippos-hallissa Jyväskylässä.

Viime kesän vammakierteen, talven hallikauden ja Unfriedin vaativien harjoitusten jälkeen Neziri odottaa toiveikkaana tulevaa ulkokautta.

”Onneksi selkä on kestänyt kovaa harjoittelua. Ödeema [turvotus] on pois, ja magneettikuvien mukaan selkä on kunnossa. Nyt on tosin ollut kantapäässä pientä vaivaa, jota on hoidettu kortisonilla. Vamma ei ole paha, mutta sattuu.”

Unfriedin harjoituksissa Neziri on kokenut kokonaan uudenlaisen vaiheen. Tiukan 2,5 viikon treenijakson jälkeen ohjelmassa on ollut totaalilepoa pari kolme päivää.

”Se on ollut täysin uutta. Määrällisesti en treenaa sen enempää, mutta se on rankempaa. Vire tuntuu paljon paremmalta kuin ennen hallikautta.”

Sankt Pöltenin urheilukeskuksessa lähellä Wieniä Neziri on hionut paljon myös aitatekniikkaa, jota hän lähti sinne korjaamaan.

Uuden oppiminen on ottanut aikansa.

”Aitominen näyttää välillä hyvältä, mutta sitten, kun on vähän väsynyt, se ei näytäkään hyvältä. Olen varautunut siihen, että kauden ensimmäisessä juoksussa ei heti tule ennätystä.”

Ensimmäiseen manageroitavaansa Neziri aikoo olla yhteydessä aina, kun siihen on tarvetta, ja muutenkin.

”Haluan auttaa urheilijoita, kun tiedän, mitä muuta ammattiurheilijan työ vaatii. Kilpailu sponsoreista on kovaa ja vain kiristyy”, 29-vuotias Neziri sanoo.