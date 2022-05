Liverpool kurkottaa kohti neljää pokaalia, johon on aiemmin yltänyt vain yksi seura

Mestarien liigan välierät huipentuvat, kun Villarreal isännöi Liverpoolia ja Real Madrid Manchester Cityä.

Liverpoolin valmentaja Jürgen Kloppilla on ollut syytä hymyyn joukkueen suoritusten aikana tällä kaudella.

Hyvä tietokilpailukysymys olisi, mikä seura on ainoana voittanut jalkapallossa saman kauden aikana maansa miesten mestaruuden, cupin, liigacupin ja Mestarien liigan tai sen edeltäjän Euroopan cupin.

Vastaus on skotlantilaisseura Celtic, joka ylsi temppuun kaudella 1966–1967. Sen jälkeen on nähty triplajuhlia, muttei yhtään seuraa, joka olisi kannatellut neljää isoa pokaalia saman kauden aikana. Monelle seuralle se ei tosin ole edes mahdollista, sillä liigacupia ei pelata kaikissa jalkapallomaissa.

Liverpool saattaa ängetä tänä keväänä Celticin rinnalle, sillä se on jo voittanut Englannin liigacupin ja on cupin finaalissa, Valioliigassa toisena sekä Mestarien liigassa välierissä.

Joukkue kohtaa tiistaina välierien toisessa osassa espanjalaisyllättäjä Villarrealin. Jürgen Kloppin valmentama vierasjoukkue astelee Estadio de la Ceramica -stadionille hyvistä asetelmista, sillä se nappasi otteluparin avausosasta 2–0-voiton suvereenin esityksen jälkeen.

”Täytyy olla täysin varuillaan ja sataprosenttisesti oikeassa mielentilassa, jotta voi pelata toisen osan samalla lailla kuin ensimmäisen. Tiedämme, ettemme ole vielä jatkossa”, viime viikolla jatkosopimuksen tehnyt Klopp sanoi Euroopan jalkapalloliitolle Uefalle.

Liverpool käy Englannin Valioliigassa kilpajuoksua Manchester Cityä vastaan. City on Liverpoolin tavoin Mestarien liigan välierissä, joissa se kohtaa keskiviikkona vieraissa Real Madridin. Manchesteriläisjätti voitti otteluparin avausosan kotonaan 4–3.

Valioliigassa City on pisteen karkumatkalla Kloppin miehistöstä, kun molemmilla on jäljellä neljä ottelua, joten Liverpoolin kausi saattaa yhtä hyvin päättyä pettymykseen kuin jättipottiin. Pelkkä liigacupin voitto ei tyydyttäisi monien Liverpoolin kannattajien nälkää, kun käsien ulottuvilla on niin paljon enemmän.

Cityn päävalmentaja Pep Guardiola tiivisti näkemyksensä Valioliigan mestaruustaistelusta AFP:lle.

”Meidän täytyy voittaa kaikki jäljellä olevat ottelumme ollaksemme mestareita. Jos emme voita, Liverpoolista tulee mestari.”

Vaikka harva uskoo Villarrealin jatkomahdollisuuksiin, Unai Emeryn valmentamaa joukkuetta ei voi pyyhkiä keskusteluista kokonaan pois. Vielä vähemmän sitä kannattaa tehdä maaleja solkenaan sylkevän Karim Benzeman tähdittämälle Real Madridille, joka varmisti viikonloppuna Espanjan mestaruuden.

Jalkapallon Mestarien liigan välierien toiset osaottelut: Tiistaina kello 22 Villareal–Liverpool ja keskiviikkona kello 22 Real Madrid–Manchester City. C More näyttää ottelut.