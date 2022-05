Erik Bartlett Kulstad on työskennellyt viimeksi Kiinan ampumahiihtomaajoukkueen valmennusryhmässä.

Suomen ampumahiihtomaajoukkueen uusi päävalmentaja, 30-vuotias Erik Bartlett Kulstad voisi ikänsä puolesta olla vielä lajin aktiiviurheilija, mutta nuori norjalainen päätti valita reilut kymmenen vuotta sitten toisin. Sairastelu, loukkaantumiset ja ampumahiihdon mahtimaana tunnetun Norjan kivikova kilpailutilanne veivät Kulstadin lopulta valmentajan polulle.

”Olin hyvässä ympäristössä ja sain joitain hyviä tuloksia, mutta kehitykseni ei jatkunut suotuisana. Näin, miten nuoret tyypit, kuten Vetle Sjåstad Christiansen ja Johannes Thingnes Bö, nousivat maan kärkeen, ja tajusin, että on aika tehdä jotain muuta. Päätin sitten aloittaa valmentamisen”, Kulstad viittasi hieman nuorempaan ja arvokisamitaleita rohmunneeseen kaksikkoon.

Kulstadille maajoukkueen päävalmentajapesti on uran ensimmäinen. Hän seuraa Suomen päävalmentajana Jonne Kähköstä 1+3-vuotisella sopimuksella.

Kulstad toimi edellisten kolmen vuoden ajan Kiinan maajoukkueen apuvalmentajana lajisuuruuksien Ole Einar Björndalenin ja Darja Domratshevan tukena. Sitä ennen hän työskenteli huippu-urheilulukion ampumahiihto- ja maastohiihtopäävalmentajana Tromssassa.

”Analytiikka ja videovalmennus olivat Kiinassa vastuullani. Autoin myös Olea ja Darjaa fyysisessä ja teknisessä valmentamisessa sekä ampumavalmentajia heidän työssään. Olin käytännössä mukana lajin jokaisella osa-alueella”, Kulstad valaisi.

Ederin jatko toiveissa

Kulstad pitää päävalmentajapestiä Suomessa kiehtovana.

”Joukkueessa on paljon taitoa, mutta minun pitää perehtyä vielä yksityiskohtiin. Joukkue on mielestäni hyvin mielenkiintoinen, koska moni urheilija on niin lähellä huipputasoa. Ryhmään on tulossa myös nuoria, jotka voivat tuoda lisää energiaa ja paloa joukkueeseen”, Kulstad viittasi viime talven nuorten MM-menestyjiin Arttu Heikkiseen ja Otto Inveniukseen.

Maajoukkueen yllä pyörii vielä ainakin yksi suuri kysymysmerkki, sillä 34-vuotias Mari Eder ei ole vielä ilmoittanut uransa jatkosta. Ampumahiihtoliitolla ei ollut asiasta uutta tietoa maanantain valmentajajulkistuksen yhteydessä.

”Toivon todella paljon, että hän (Eder) jatkaisi ja saisin mahdollisuuden työskennellä hänen kanssaan. Mutta jos hän ajattelee uran olevan ohi, minun on kunnioitettava sitä päätöstä”, Kulstad sanoi.

Keskittyminen yksityiskohdissa

Työparikseen lajivalmentaja Aku Moilasen saava Kulstad tunnustautui ampumahiihdon "yksityiskohtafriikiksi".

”Tässä lajissa on kyse yksityiskohdista. Haluan olla varma, että urheilijoiden harjoittelu on tehokasta ja että pienet yksityiskohdat ovat kunnossa. Emme halua tuhlata energiaa tai aikaa.”

Harjoituskaudella norjalainen viettää noin kaksi viikkoa kuukaudesta maajoukkueen mukana. Lopun ajan hän pitää urheilijoihin yhteyttä Norjasta käsin.

Kulstadin valmennussopimusta tarkastellaan uudelleen ensimmäisen kauden jälkeen. Norjalainen haluaa olla joukkueen vetovastuussa olympiadin loppuun saakka.

”Mieleni on jo siellä (olympiakisoissa 2026)”, Kulstad vahvisti.