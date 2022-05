Pelaajan tavoitteena on saada enemmän roolia korkeimmalla sarjatasolla. Hän saa pelata lainasopimuksen aikana myös Pesäkarhujen B-tytöissä.

Pesäkarhujen Kaisa Viitala on pelannut kaksi viime kautta pääasiassa seuran B-tytöissä.

Pesäkarhujen joukkueeseen kuuluva seuran oma kasvatti Kaisa Viitala ei pelaa ensi kaudella naisten Superpesistä Porissa. Hän on tehnyt kautta 2022 koskevan lainasopimuksen Pöytyän Urheilijoiden naisten Superpesiksessä pelaavan joukkueen kanssa. Lainasopimus mahdollistaa Viitalan pelaamisen myös Pesäkarhujen B-tytöissä.

Pesäkarhujen edustusjoukkueessa on todella kova kilpailutilanne, kun kaikki pelaajat ovat terveinä. Viitala ei ainakaan lähtökohtaisesti kuulu ykköskokoonpanoon, joten laina on hyödyksi kaikille.

”Kaisan seuraava askel kehityspolussa on, että hän saa tasaisesti Superpesisotteluita ja pääsee kiinni pelin vaatimuksiin ja lainalaisuuksiin. Tämä on seuraava kohta, mitä Kaisan matka Superpesiksen profiilipelaajaksi vaatii. Kehittymisen tärkein asia on, että joudut haastamaan itseäsi riittävän kovatasoisissa peleissä”, Pesäkarhujen pelinjohtaja Jarkko Pokela kertoo seuran tiedotteessa.

Viitala lähtee hakemaan lainapestiltään nimenomaan isoa roolia Superpesiksessä. Hän on pelannut jo kaksi edellistä kautta Pesäkarhujen B-tytöissä, joten loikka korkeammalle portaalle on looginen. Debyyttinsä Superpesiksessä hän teki Porissa kesällä 2020.

”Tosi hyvillä fiiliksillä lähden Pöytyälle. Tavoitteena on pelata tasainen kausi ja saada kokemusta kovista peleistä, joita Superpesis varmasti tarjoaa. Toivon ottavani enemmän roolia sisäpelissä ja ulkopelissäkin”, Viitala miettii tiedotteessa.