Nokian KrP onnistui pakkovoitossaan.

Lempäälä

Nokian KrP oli perjantaina pakkovoiton edessä Classicin johdettua miesten salibandyliigan loppuottelusarjaa voitoin 3–1, ja sen Jarmo Härmän valmentama joukkue pystyi ottamaan lempääläläisessä kauppakeskuksessa maalein 8–6.

Ottelusarja jatkuu maanantaina Nokian jäähallissa, missä Classic pystyy yhä voitolla ottamaan kuudennen peräkkäisen mestaruutensa.

”Meillä on etu nyt. Meillä on keskiarvoltaan kaksi vuotta nuorempi joukkue ja nuoremmilla on palautuminen nopeampaa”, Härmä arvioi.

Tilanne oli 4–4 vielä kahden erän jälkeen. KrP Morics Krumins teki pian 4–5-maalin. Sen jälkeen Classicin Nico Salo sai viiden minuutin jäähyn 49. minuutilla. KrP teki ylivoimalla kaksi maalia ja siirtyi 7–4-johtoon.

”Kun jäähy päättyi, niin Classicilla oli vielä kuusi minuuttia aikaa tehdä maaleja kuudella viittä vastaan. Se on pitkä aika salibandyssä. Moni joukkue olisi ollut liemessä, mutta me kestimme lopun”, Härmä sanoi.

Classicin valmentaja Samu Kuitunen otti viiden minuutin jäähyn tyynesti.

”Tuomarit on sitä varten, että katsovat tilanteet. En ota jäähyyn sen enempää kantaa”, Kuitunen korosti.

Äijämäistä peliä

Pelillisesti Classic olisi voinut voittaa ja ratkaista ottelun jo ennen kyseistä jäähyä. Se hallitsi avauserää 19 minuuttia ja johti 2–0.

”Ei tehty paikoista tänään. Mutta maanantaina meillä on yhä kolme voittoa ja voittamaan lähdetään”, Kuitunen lupasi.

Härmä kommentoi joukkueensa pelanneen äijämäisesti.

”Teemana oli pelata kuin luolamiehet. Halusimme pelata vaistoilla sen enempää miettimättä taktiikkaa”, Härmä totesi.

Classic sai ilman maalivahtia tehtyä kaksi maalia, mutta niiden välissä KrP:n Joonatan Kovanen teki yhden tyhjiin.

Henri Johansson oli kolmella maalilla KrP:n tehokkain. Salon iskun kohteena viiden minuutin jäähyn tilanteessa ollut Joona Rantala teki kaksi maalia.

Classicilta ei kukaan tehnyt kahta maalia.