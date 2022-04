Vermon lauantaisen T75-pelin paras varmaehdokas on toisen kohteen Salam Aleikum. Kovaluokkainen ori on voittanut kauden kaksi aikaisempaa starttiaan helposti ja varmasti. Vaikka nyt vastus on kovin Salam Aleikumin ikinä kohtaama, ja takarivin lähtöpaikkakin voi aiheuttaa ongelmia, pidän Salam Aleikumia kierroksen todennäköisimpänä voittajana.

Hyvin tasaisessa ja ennen kaikkea tasaisesti pelatussa avauskohteessa haen etua muihin pelaajiin napakalla kannanotolla vain kahden hevosen puolesta. Sekä Hujake että Rallin Muisto ovat vahvoja menijöitä, jotka hyötyvät nyt juostavasta pitkästä matkasta.

Vaikka molemmat ruunat ovat laukkaherkkiä tapauksia, niin uskon jomman kumman selvittävän lauantaina koko matkan ravilla. Tällöin voiton lipsahtaminen kaksikon ulkopuolelle olisi ainakin itselleni jonkinlainen yllätys.

Kierroksen maistuvimpia yllättäjäkandidaatteja ovat puolestaan neljännen kohteen True Devotion sekä viidennen kohteen Sirpsakka.

Kummatkin saanevat nyt hyvät juoksut. Pikkuyllättäjistä esiin kannattaa nostaa lisäksi kolmannen kohteen nyt vihdoin kengittä menevä Quandary Tile sekä kuudennen kohteen starttiraketti Stonecapes Picasso.

Päätöskohteessa ensimmäinen ajatus tasapeliprosenteilla on Magical Princessin ja An-Dorran välillä se, että sisäradan Magical Princess kuuluisi varmaksi lähtöpaikkaetunsa takia. Tässä kannattaa kuitenkin huomioida, että An-Dorra on ilmoitettu juoksemaan ilman kaikkia kenkiä.

Tämä saattaa vaikuttaa kokonaisvoimasuhteiden ohella myös sen lähtönopeuteen niin paljon, ettei Magical Princessin keulapaikkaa kannata pitää täysin salettina. Molemmat supertammat kannattaakin ottaa kupongille mukaan.